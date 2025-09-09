Богата програма в последния ден от септемвриайските квалификации

В днешния 9-и септември (вторник) ще се изиграят последните девет мача от квалификациите през този месец в зона УЕФА за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Един от най-очакваните мачове е този на финалиста от последните две европейски първенства Англия, който ще има тежко гостуване на Балканите. Момчетата на Томас Тухел ще гостуват на Сърбия в Белград на “Мала Маракана”, като и двата отбора все още нямат загуба в група “K”. Западните ни съседи от своя страна са с мач по-малко, което означава, че при евентуален успех днес те ще направят много интересна битката за първото място. От друга страна, сърбите трябва задължително да гонят позитивен резултат, тъй като Албания играе в другия мач от групата срещу Латвия и при евентуален успех двата балкански тима ще си разменят позициите. И двете срещи стартират от 21:45 часа българско време, откогато е и началото на по-голямата част от двубоите.

По същото време е и началото на мача между Унгария и Португалия, който също ще бъде много интересен, включително и за неутралните зрители, тъй като неуморимият Кристиано Роналдо продължава да преследва кота 1000 на голмайсторската си сметка. След първия кръг в групата “мореплавателите” излязоха еднолично на първото място в група “F” и при добро стечение на обстоятелствата рано биха могли да се откъснат на върха. Другата среща стартира от 19:00 часа българско време и противопоставя Армения и Ейре.

В единствения друг мач, който стартира толкова рано, Азербайджан приема Украйна, като и двата отбора започнаха със загуби в група “D”. Там са още отборите на Франция и Исландия, които от своя страна спечелиха по три точки след първите си мачове и сега в среща на “Парк де Пренс” ще определят кой ще излезе с едни гърди напред в битката за първото място след края на септемврийските битки.

Интригуващо ще бъде в още един двубой на Балканите. Лидерите в група “Н” Босна и Херцеговина и Австрия излизат в пряк сблъсък в град Зеница, като бошняците към момента имат три точки аванс, но и мач в повече спрямо австрийците. Другата среща от групата е между Кипър и Румъния, като северните ни съседи имат две победи и две загуби, което означава, че днес трябва да гонят задължителни три точки, ако искат да запазят шансовете си поне за баражното второ място.

Група “I” пък ще бъде единствената, от която ще видим само един двубой. Там лидерът Норвегия приема закотвения на дъното тим на Молдова, който от началото на квалификационния цикъл е вкарал само два гола в четири мача. Скандинавците от своя страна държат първото място, след като записаха само победи дотук и имат аванс от три пункта пред втория Италия.

“Адзурите” снощи спечелиха по възможно най-драматичния начин срещу Израел с 5:4 и това внесе изключителна интрига относно битката за местата, даващи право на участие на световните футболни финали в Северна Америка през следващата година.

Ако Холанд и компания спечелят днес, ще дръпнат на върха с шест точки, но и ще имат мач повече спрямо “адзурите”, с които ще имат решителна битка чак през ноември.