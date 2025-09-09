Кейн: В следващия мач можем да бъдем най-добрата версия на себе си

Хари Кейн говори преди мача на Англия срещу Сърбия от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

“Томас Тухел се опитва да бъде смел, опитва се да ни научи да подхождаме към всеки мач с всеки противник с правилната енергия. Това се вижда в начина, по който натискаме и задържаме топката. Не мисля, че последните няколко мача бяха достатъчно лесни, за да демонстрираме всичко това напълно”, каза Кейн.

“Трите лъва” са лидери в своята група “K” и все още не са загубили нито точка от началото на квалификационния цикъл в зона “УЕФА”. При евентуален успех те ще направят голяма крачка към директната промоция за финалите в Северна Америка през идната година.

“Все още не сме показали най-добрите си качества, липсват играчи, които са важни за отбора. Джуд Белингам и Букайо Сака не могат да ни помогнат, Джон Стоунс не е с нас от известно време – те са много важни играчи за нас по отношение на това, което се опитваме да създадем. Но това дава шанс на други играчи да се покажат”, каза още Кейн.

Срещата между Англия и Сърбия е в днешния 9-и септември (вторник) и ще стартира от 21:45 часа българско време на “Мала Маракана” в Белград.

“Може би в следващия мач можем да бъдем най-добрата версия на себе си и да покажем това, което селекционерът иска да види. Това се опитваме да правим във всеки мач. Той ни дава да разберем, че е доволен от работата, която сме свършили. И ние харесваме посоката, в която вървим”, добави Кейн.

