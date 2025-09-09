Популярни
Кейн: В следващия мач можем да бъдем най-добрата версия на себе си

  • 9 сеп 2025 | 03:18
  • 181
  • 0
Кейн: В следващия мач можем да бъдем най-добрата версия на себе си

Хари Кейн говори преди мача на Англия срещу Сърбия от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

“Томас Тухел се опитва да бъде смел, опитва се да ни научи да подхождаме към всеки мач с всеки противник с правилната енергия. Това се вижда в начина, по който натискаме и задържаме топката. Не мисля, че последните няколко мача бяха достатъчно лесни, за да демонстрираме всичко това напълно”, каза Кейн.

Тухел: Имам доста опции за "деветка"
Тухел: Имам доста опции за "деветка"

“Трите лъва” са лидери в своята група “K” и все още не са загубили нито точка от началото на квалификационния цикъл в зона “УЕФА”. При евентуален успех те ще направят голяма крачка към директната промоция за финалите в Северна Америка през идната година.

“Все още не сме показали най-добрите си качества, липсват играчи, които са важни за отбора. Джуд Белингам и Букайо Сака не могат да ни помогнат, Джон Стоунс не е с нас от известно време – те са много важни играчи за нас по отношение на това, което се опитваме да създадем. Но това дава шанс на други играчи да се покажат”, каза още Кейн.

Тухел ще връща старите методи в играта на Англия
Тухел ще връща старите методи в играта на Англия

Срещата между Англия и Сърбия е в днешния 9-и септември (вторник) и ще стартира от 21:45 часа българско време на “Мала Маракана” в Белград.

“Може би в следващия мач можем да бъдем най-добрата версия на себе си и да покажем това, което селекционерът иска да види. Това се опитваме да правим във всеки мач. Той ни дава да разберем, че е доволен от работата, която сме свършили. И ние харесваме посоката, в която вървим”, добави Кейн.

