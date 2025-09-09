Хари Кейн напомни за расисткия скандал в София

Капитанът на националния отбор на Англия Хари Кейн заяви, че футболистите в тима са провели разговор помежду си как да постъпят, ако станат обект на расистки прояви от страна на феновете в Сърбия. Тимът гостува на сърбите в Белград по-късно днес в мач от квалификациите за Световното първенство през 2026 година. Мачът е с особено висок заряд, а от Сръбския футболен съюз вече призоваха привържениците да "създадат позитивна атмосфера" и "да изпратят съобщение към света, което да ги накара да бъдат горди".

Кейн даже даде пример с прословутия случай в София от есента на 2019 година, когато квалификациите за Евро 2020 футболистите на Англия станаха обект на расистки нападки при гостуването си в България, което спечелиха с 6:0.

"Мисля, че се справихме много добре със ситуацията в България и не смятам, че ще бъде по-различно срещу Сърбия. Има неща, за които е трудно да се говори, защото не знаем дали те ще се случат. Но дори и те да се случат, ние сме готови за тях", каза Кейн.

"Имахме среща с тима и обсъдихме протокола за действие, но повече от гледна точка на УЕФА. Но нямаше някаква особено задълбочена дискусия", продължи Кейн преди сблъсъка със сърбите.

"Нашият фокус е върху мача. Искаме да победим Сърбия на терена. Но сме наясно, че всичко може да се случи и трябва да сме готови. Мислим само за мача, а изявлението на сръбската федерация е за това всички на стадиона да се забавляваме и се надявам точно това да се случи", добави нападателят на Байерн (Мюнхен), цитиран от БТА.

15% от 50-те хиляди места на стадион "Райко Митич" ще бъдат затворени от УЕФА заради прояви на расизъм от сръбските запалянковци срещу футболистите на Андора през юни в друг мач от същата група.

