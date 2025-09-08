Тухел: Имам доста опции за "деветка"

Томас Тухел няма съмнения относно формата на Хари Кейн, докато селекционерът на Англия обмисля вариантите за атака за мачовете от квалификациите за Световното първенство по футбол. 32-годишният Кейн се изравни със 108 мача с Боби Мур при победата с 2:0 срещу Андора в събота. Той обаче записа само два отправени удара и 12 докосвания срещу съперника на "Вила Парк", но Тухел няма притеснения относно формата му. Все пак наставникът е доволен, че има доста опции за позицията на "деветка".

"Мисля, че както винаги в началото на сезона, всеки играч просто се опитва да намери своя ритъм. Той вече вкара четири или пет гола за Байерн, така че нямам съмнение за него", каза треньорът на Англия.

Кейн игра до края на мача в събота и отново ще бъде капитан на отбора във вторник в решаващия двубой от група "К" срещу Сърбия в Белград. Оли Уоткинс е единственият друг нападател в състава, а Айвън Тони и Доминик Соланке не са включени в състава за срещите през септември.

На въпрос дали Англия има достатъчно опции за номер 9, Тухел отговори: "Да, имаме много опции. Имаме Оли, имаме Хари, Маркъс Рашфорд може да играе там, Джаръд Боуен може да играе там, Антъни Гордън играе за Нюкасъл. Фил Фоудън може да играе под номер 9, Морган Роджърс може да играе под номер 9. Да видим кой ще се отличи във Висшата лига или където и да е и ще започне да вкарва. Но да, имаме достатъчно огнева мощ на тази позиция".

Междувременно, Футболната асоциация на Сърбия призова феновете "да изпратят на света образ, който ще ни направи горди" в квалификацията за Световното първенство срещу Англия.

Ключовият мач от група K ще се проведе в Белград на стадион "Райко Митич", където капацитетът ще бъде намален с 15% или приблизително 8100 места заради поведението на феновете срещу Андора през юни. Сръбската футболна централа също беше глобен от ФИФА за: "Дискриминация и расистки обиди; ред и сигурност по време на мачове; използване на жестове, думи, предмети или други средства за предаване на послание, което не е подходящо за спортно събитие".

Тухел: Трява да вдигнем нивото срещу Сърбия

След наложеното наказание през юли, сръбската централа предупреди привържениците, че "всеки инцидент може да доведе до нови сериозни санкции от ФИФА", включително мачът срещу Албания следващия месец да се играе на празен стадион.

Федерацията изпрати още едно послание преди пристигането на Англия в Сърбия.

"Нашите играчи ще се нуждаят от силна подкрепа от трибуните в този мач, а дългите опашки от първия ден на продажбата на билети показват, че те ще имат своя 12-и играч", се казва в изявление.

Националният отбор на Англия гостува на Сърбия за първи път, откакто тя стана независима държава през 2006 година.

