Тухел: Трява да вдигнем нивото срещу Сърбия

Селекционерът на Англия Томас Тухел остана доволен от победата с 2:0 над Андора в световните квалификации. "Трите лъва" не показаха блестяща игра, но прибавиха нови три точки и записаха четвърта поредна победа на сметката си в група "К". Той обаче призна, че отборът ще трябва да вдигне нивото в представянето си, ако иска да победи следващия си съперник Сърбия в Белград. Освен това наставникът се изказа ласкаво за дебютанта Елиът Андерсън.

„Той е просто много, много добър футболист“, заяви Тухел. „Притежава физика, много е мобилен като №6. Има тяло, обича да се защитава, обича да влиза в единоборства. Обича да подава, да пробива линиите, много е подвижен в тази игра. Беше удоволствие да го гледам. Мисля, че отборът около него му помогна максимално и той се представи много силно. Смятам, че днес показа, че се адаптира към ситуацията. Може ли да покаже това, което демонстрира на тренировки? Може ли да покаже това, което демонстрира с Нотингам и с отбора до 21 години? Той игра с голяма свобода. Много бързо влезе в ритъм. Мисля, че има физиката и нагласата да играе в по-трудни мачове. И с това си представяне той със сигурност е в сметките да играе в Сърбия.“

„Напредваме. Научих много. Международният футбол е толкова различен от клубния. Но напредваме, много съм позитивно настроен към групата, която беше на лагер сега, и към начина, по който се представиха, как се държаха, как тренираха и как играхме днес. Абсолютно съм убеден, че сме на прав път. Винаги от нас зависи да го докажем“, допълни германецът.

Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

Тухел настоя, че Маркъс Рашфорд, който не се е разписвал за Англия от почти две години, може да блесне по левия фланг. „Той определено е ляво крило“, каза селекционерът. „Днес имаше свободата да влиза малко повече навътре. Имаше отлична тренировъчна седмица и беше очевидно, че искаме да започне като титуляр, защото тренира толкова, толкова добре отляво. Виждам, че се старае, това за мен е най-важното. В момента тренира с правилното отношение, с усмивка и с много качество. Съгласен съм, че има затруднения с головите показатели и с „уау“ представянията с фланелката на Англия. Но докато тренира така, както го правеше, държи се добре и е активен в групата, ние винаги ще му вярваме, ще го насърчаваме и подкрепяме.“

Тухел изрази увереност, че Англия ще се справи с по-високото ниво на съперника в лицето на Сърбия. Победа във вторник може да им осигури преднина от осем точки на върха в групата.

„Сега ще трябва да се докажем в Белград“, каза Тухел. „Начинът е да победим и да бъдем корави. Очакваме много емоционален стадион, очакваме емоционална публика. Не знаем какво ще е състоянието на терена. Без извинения. И ще се изправим срещу много физически отбор. Трябва да вдигнем нивото и да се адаптираме към обстоятелствата, да се адаптираме към съперника и след това да докажем, че сме силна група и сме на прав път, защото чувствам, че имахме отлични пет дни. Имаме два дни да се подготвим за вторник и се надявам да докажем, че сме готови за това. Да се адаптираме към това, което предстои, да приемем физическата битка, да приемем трудностите и да вземем още една победа.“

Снимки: Gettyimages