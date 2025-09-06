Англия 0:0 Андора, дебютант в състава на Тухел

Англия и Андора играят при 0:0 в мач от петия кръг на световните квалификации, зона Европа. До момента “трите лъва” са изиграли три двубоя в своята група, в които записаха три успеха, с които са водач в своята група. От своя страна днешният им опонент загуби всички четири срещи, които изигра и е на дъното. Домакините ще търсят задължителна победа срещу аутсайдера в групата, за да увеличат преднината си на върха пред Сърбия, която малко по-рано днес надделя над Латвия.

Мениджърът Томас Тухел залага на защитна двойка Марк Геи и Дан Бърн. Бранителят на Кристъл Палас ще трябва да се адаптира към дясната зона в центъра на защитата, макар че в клубния си тим обикновено е поставян отляво. Халфът на Нотингам Форест Елиът Андерсън прави своя дебют за националния тим в средата на терена, където ще си партнира с Деклан Райс. Капитанът Хари Кейн води атаката, а от по-задни позиции ще бъде подкрепян от Маркъс Рашфорд, Нони Мадуеке и Еберечи Езе.

Ready to face Andorra 💪 pic.twitter.com/BGAwJAdMYQ — England (@England) September 6, 2025

Гостите от Андора залагат на схема с трима централни защитници и халф-бекове в опит да бъдат уплътнени свободните пространства. Рикард Фернандеш пък ще води атаката на тима.

