Още шест мача от квалификациите за Мондиал 2026 тази вечер

  • 6 сеп 2025 | 08:45
В днешния 6-и септември (събота) ще се изиграят още шест мача от квалификациите за Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико.

На “Уембли” Англия ще опита да направи голяма крачка към класирането в мача си срещу Андора. “Трите лъва” са със стопроцентов актив от началото на пресявките и нов успех тази вечер би ги бетонирал на първото място в група “K”. Другият мач от същата група е между Сърбия и Латвия, като при победа днес западните ни съседи ще се изкачат на втората позиция, която дава право на участие в допълнителен бараж.

В далечна Армения пък Португалия ще гостува за първия си мач от пресявките в група “F”. Там ще видим дали 40-годишният Кристиано Роналдо ще направи поредната си стъпка към кота 1000 в головата си сметка. Междувременно Унгария и Ейре излизат в другата среща от групата.

Останалите две срещи са от група “H”. Там Сан Марино ще приеме Босна и Херцеговина, която няма грешка до този момент. Австрия, която също няма загубена точка, но има и мач по-малко от бошняците, посреща колебливия Кипър.

