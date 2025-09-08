Тухел ще връща старите методи в играта на Англия

Селекционерът на Англия Томас Тухел разкри плановете си да включи повече дълги топки в подхода на тима преди Световното първенство догодина. Англия постигна четири победи от четири срещи в група К на квалификациите до момента, но въпреки това представянията на тима не бяха така убедителни, както изглежда от резултатите. Тухел отбеляза завръщането на методите от старата школа, когато обяви избраниците си.

Тухел: Трява да вдигнем нивото срещу Сърбия

"Казах ви: дългите тъчове се завръщат. Но нямаме много време", коментира Томас Тухел, който пое поста от Гарет Саутгейт начело на английския тим през миналия октомври. "Щом стигнем до Световното първенство, всички тези неща имат значение, така че ще говорим и за дълги тъчове, за далечни удари от вратаря, а не само за игра на къси топки", продължи германският специалист, цитиран от агенция "Ройтерс". "Не можем да вложим всичко в четири дни тренировки, но тези неща ще имат значение", добави Тухел.

Следващият мач на Англия от квалификациите за Мондиал 2026 е срещу Сърбия в Белград във вторник.

Вяло представяне на Англия не попречи за четвърти пореден успех по пътя към Мондиал 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages