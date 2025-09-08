Популярни
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

  • 8 сеп 2025 | 07:32
  • 1706
  • 0
Световните квалификации навлизат във все по-важен етап

Световните квалификации от зона "Европа" навлизат във все по-важен етап. Това важи с особена сила за групите с по пет отбора. Днес предстои поредната порция интригуващи битки по терените на Стария континент. Всички срещи са с начален час 21:45 часа българско време.

В група "В" Швейцария ще опита да запише нови три точки в актива си в домакинството си на Словения.

В другия мач също има сериозна интрига, тъй като силите тук изглеждат доста изравнени. Косово приема Швеция в Прищина, като победата е изключително нужна и на двата тима.

В група "С" Гърция посреща Дания в мач, който може да бъде от решаващо значение в битката за първото място в крайното класиране. Балканците вече имат първи три точки в актива си, докато скандинавците стартираха с равенство и сега нямат право на нова грешка.

В другия мач от тази група Беларус приема Шотландия, като и двата тима ще търсят първата си победа.

В група "I" предстои изключително важен мач за Италия. "Скуадра адзура" има да наваксва изоставане и за целта ще трябва да търси задължителни три точки при визитата си на Израел, като при успех ще се изравни на 2-рото място с днешния си съперник.

В грепа "L" положението изглежда най-заплетено. Лидерът Чехия почива, което ще даде шанс на останалите отбори да наваксат изоставането си. Затова ни очаква изключително горещ балкански сблъсък между Хърватия и Черна гора в Загреб.

Другият мач е с доста по-малък заряд, като в него един срещу друг застават аутсайдерите Гибралтар и Фарьорски острови.

