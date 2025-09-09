Дания с голяма победа в Гърция

Дания постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Гърция. "Червеният динамит" изигра много силен мач и можеше да спечели и с по-голяма разлика.
Микел Дамсгор откри резултата в 32-ата минута след великолепно изпълнение. Андреас Кристенсен удвои в 62-ата минута след индивидуален пробив и прекрасен завършващ удар. Расмус Хойлунд пък се разписа малко преди края, след като прати топката в опразнената врата, след като тя се удари в гредата.
Датчаните и Шотландия имат по четири точки след първите два мача, като двата отбора направиха нулево равенство в мача помежду си преди няколко дни.
