Дания с голяма победа в Гърция

Дания постигна убедителна победа с 3:0 при гостуването си на Гърция. "Червеният динамит" изигра много силен мач и можеше да спечели и с по-голяма разлика.

Микел Дамсгор откри резултата в 32-ата минута след великолепно изпълнение. Андреас Кристенсен удвои в 62-ата минута след индивидуален пробив и прекрасен завършващ удар. Расмус Хойлунд пък се разписа малко преди края, след като прати топката в опразнената врата, след като тя се удари в гредата.

Denmark victorious vs Greece in group C for their 2026 world cup qualifiers game. 🇩🇰⭐ pic.twitter.com/4Y6ikUFL4N — Complete Football 247 (@Completefoot247) September 8, 2025

Датчаните и Шотландия имат по четири точки след първите два мача, като двата отбора направиха нулево равенство в мача помежду си преди няколко дни.

Снимки: Imago