Хърватия взе своето на “Максимир” и разби мечтите на Черна Гора

Отборът на Хърватия спечели изключително важна победа по пътя си към Мондиал 2026. “Ватрените” подчиниха тима на Черна Гора в интересно балканско дерби на митичния “Максимир” с 4:0, като за първото попадение асистира легендата Лука Модрич, който изигра своя мач номер 190 с националната фланелка. Така с прибавените три точки момчетата на Златко Далич се изравниха по точки с Чехия и заеха първото място заради по-добрата си голова разлика. Освен това “шахматистите” имат и мач по-малко от чехите, което означава, че към момента са с едни гърди напред в битката за директната промоция за Световните футболни финали в Северна Америка.

Черна Гора от своя страна вече изостава на цели шест пункта от второто място и трябва да се случи някакво голямо чудо, за да могат играчите от Западните Балкани в останалите си три срещи от квалификационния цикъл да се включат в битката за баражите. Освен това момчетата на Роберт Просинечки се свлякоха до четвъртото място в своята група “L” заради победата на Фарьорските острови срещу Гибралтар. Така Черна Гора отново остана далеч от класирането на голям форум за първи път от 2006 г., когато игра на Мондиала в Германия като част от състава на федеративна република Сърбия и Черна Гора. След отделянето си като самостоятелна държава черногорците така и не успяват да преодолеят квалификационната фаза на европейски и световни първенства.

Фарьорските острови излъгаха Гибралтар

Иначе двубоят започна динамично и “ватрените” изиграха много силно първо полувреме, в което отправиха почти една дузина удари. Чак от шестия си опит обаче те стигнаха до удар в рамките на вратата. Момчетата на Роберт Просинечки пък имаха сериозни проблеми през цялата първа част и още в седмата минута на селекционера му се наложи да направи принудителна смяна след контузията на Игор Вуячич. На негово място влезе Слободан Рубежич, което обаче не промени особено нещата на терена и в 35-ата минута Кристиян Якич изведе домакините напред след асистенция на Лука Модрич. Седем минути по-късно пък Андрия Булатович от гостите получи втори жълт картон и в известен смисъл предреши окончателно изхода от двубоя.

Така логично скоро след подновяването на играта в 51-вата минута падна втори гол, който беше отбелязан от Андрей Крамарич, а в 86-ата черногорецът Едвин Куч си вкара злощастен автогол. Първоначално попадението бе записано на сметката на Ловро Майер от актуалните световни бронзови медалисти, но след това се видя, че друг е оплел топката в мрежата. Крайният резултат пък бе оформен от Иван Перишич във втората минута на добавеното време.

Така двата отбора ще влязат със съвсем различно настроение в октомврийските си квалификационни битки. “Ватрените” първо ще изиграят изключително важен мач срещу Чехия в Прага (9.10), а малко след това ще приемат Гибралтар (12.10). Черногорците пък ще имат само един двубой, който ще бъде гостуване на Фарьорските острови (9.10), като към момента това изглежда като директен сблъсък за третото място в групата.