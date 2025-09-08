Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Италия
  3. Израел 1:0 Италия, автогол на "адзурите"

Израел 1:0 Италия, автогол на "адзурите"

  • 8 сеп 2025 | 21:46
  • 1452
  • 2
Израел 1:0 Италия, автогол на "адзурите"

Израел и Италия играят при резултат 1:0 в мач от група "I" на световните квалификации в зона Европа. Двубоят ще се играе на неутрален терен в Дебрецен, Унгария. В 16-ата минута Мануел Локатели си отбеляза автогол.

Израел започна активно и още в третата минута се стигна до опасна ситуация. В нейната основа бе Джанлуиджи Донарума. Новият вратар на Манчестър Сити подаде лошо топката и я прати на крака на играч на съперника. Последва великолепно подаване към Битон, който заобиколи Донарума, но ъгълът за удар бе малък и той опита да подаде, а Бастони успя да избие.

Секунди по-късно при втория ъглов удар в мача Донарума направи нова груба грешка. Той неуспешно опита да избие топката и я прати в мрежата си. Съдията отсъди нарушение на Лемкин, който стоеше пред него при центрирането и му пречеше, но не направи някакво действие и голът бе изключително спорно отменен. Срещата се разви много неприятно за Лемкин, който малко по-късно получи контузия и трябваше да бъде заменен.

"Адзурите" обаче правеха грешка след грешка. Лошо връщане на Барела към Донарума накара вратаря панически да чисти. След тази поредица от ситуации Израел заслужено поведе в 16-ата минута. Тогава домакините направиха отлична атака отдясно. Битон получи топката в близост до вратата и опита да намери съотборник, а Локатели в опит да изчисти прати топката в собствената си мрежа.

ИЗРАЕЛ - ИТАЛИЯ 1:0
1:0 - Локатели (16-авт)

ИЗРАЕЛ: Даниел Перец, Даса, Нахмиас, Лемкин, Ревиво, Дор Перец, Е. Перец, Халаили, Глух, Соломон, Битон
ИТАЛИЯ: Донарума, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Димарко, Барела, Локатели, Тонали, Политано, Ретеги, Кийн.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Квалификациите за Мондиал 2026: Голове на два от стадионите

Квалификациите за Мондиал 2026: Голове на два от стадионите

  • 8 сеп 2025 | 22:32
  • 17799
  • 3
Нападател на Ювентус отпадна от състава на Португалия

Нападател на Ювентус отпадна от състава на Португалия

  • 8 сеп 2025 | 19:58
  • 974
  • 0
Манчестър Сити постигна споразумение с Премиър Лийг и прие правилата

Манчестър Сити постигна споразумение с Премиър Лийг и прие правилата

  • 8 сеп 2025 | 18:42
  • 6230
  • 2
Барселона потвърди, че Де Йонг е с контузия

Барселона потвърди, че Де Йонг е с контузия

  • 8 сеп 2025 | 17:47
  • 4505
  • 3
Още един европейски шампион с Португалия е част от "Мача на легендите"

Още един европейски шампион с Португалия е част от "Мача на легендите"

  • 8 сеп 2025 | 17:28
  • 1750
  • 0
Байер си намери нов треньор, който да замени освободения Тен Хаг

Байер си намери нов треньор, който да замени освободения Тен Хаг

  • 8 сеп 2025 | 16:20
  • 4479
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

Илиан Илиев: Утре ще имам разговор с Георги Иванов

  • 8 сеп 2025 | 20:08
  • 14022
  • 62
Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

Шок! Ботев (Пловдив) се раздели с Ивелин Попов

  • 8 сеп 2025 | 16:56
  • 35558
  • 47
Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

Финалистът на US Open Александър Василев: Мъжкият тенис е различен! Тепърва ми предстои да навляза в него

  • 8 сеп 2025 | 12:37
  • 19659
  • 19
Квалификациите за Мондиал 2026: Голове на два от стадионите

Квалификациите за Мондиал 2026: Голове на два от стадионите

  • 8 сеп 2025 | 22:32
  • 17799
  • 3
България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

България победи САЩ с 3:1 в контрола в Хирошима

  • 8 сеп 2025 | 10:53
  • 14445
  • 11