Израел 1:0 Италия, автогол на "адзурите"

Израел и Италия играят при резултат 1:0 в мач от група "I" на световните квалификации в зона Европа. Двубоят ще се играе на неутрален терен в Дебрецен, Унгария. В 16-ата минута Мануел Локатели си отбеляза автогол.

Израел започна активно и още в третата минута се стигна до опасна ситуация. В нейната основа бе Джанлуиджи Донарума. Новият вратар на Манчестър Сити подаде лошо топката и я прати на крака на играч на съперника. Последва великолепно подаване към Битон, който заобиколи Донарума, но ъгълът за удар бе малък и той опита да подаде, а Бастони успя да избие.

Секунди по-късно при втория ъглов удар в мача Донарума направи нова груба грешка. Той неуспешно опита да избие топката и я прати в мрежата си. Съдията отсъди нарушение на Лемкин, който стоеше пред него при центрирането и му пречеше, но не направи някакво действие и голът бе изключително спорно отменен. Срещата се разви много неприятно за Лемкин, който малко по-късно получи контузия и трябваше да бъде заменен.

"Адзурите" обаче правеха грешка след грешка. Лошо връщане на Барела към Донарума накара вратаря панически да чисти. След тази поредица от ситуации Израел заслужено поведе в 16-ата минута. Тогава домакините направиха отлична атака отдясно. Битон получи топката в близост до вратата и опита да намери съотборник, а Локатели в опит да изчисти прати топката в собствената си мрежа.

ИЗРАЕЛ - ИТАЛИЯ 1:0

1:0 - Локатели (16-авт)

ИЗРАЕЛ: Даниел Перец, Даса, Нахмиас, Лемкин, Ревиво, Дор Перец, Е. Перец, Халаили, Глух, Соломон, Битон

ИТАЛИЯ: Донарума, Ди Лоренцо, Манчини, Бастони, Димарко, Барела, Локатели, Тонали, Политано, Ретеги, Кийн.

Снимки: Imago