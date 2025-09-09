Фарьорските острови излъгаха Гибралтар

Отборът на Гибралтар остана на последното място без точки в група “L” от квалификациите в зона “УЕФА” за Мондиал 2026 след поражението с минималното 0:1 от тима на Фарьорските острови. Единственият гол в мача отбеляза Мартин Агнарсон в 68-ата минута.

Островитяните от своя страна записаха втора победа от старта на квалификационния цикъл и излязоха на третото място заради тежкото поражение на Черна гора с 0:4 от Хърватия.

Хърватия взе своето на “Максимир” и разби мечтите на Черна Гора

През октомври Гибралтар ще гостува на лидера в групата Хърватия (12.10), докато Фарьорските острови ще изиграят два мача. Първо ще имат пряк сблъсък с Черна гора за третото място (9.10), а след това ще приемат Чехия (12.10).

Full-Time at Europa Point Stadium 🏟️ pic.twitter.com/ywDeW8u2gI — Gibraltar FA (@GibraltarFA) September 8, 2025

СНИМКИ: Gibraltar FA// Twitter