  Фарьорски острови
  2. Фарьорски острови
  Фарьорските острови излъгаха Гибралтар

  • 9 сеп 2025 | 00:52
Отборът на Гибралтар остана на последното място без точки в група “L” от квалификациите в зона “УЕФА” за Мондиал 2026 след поражението с минималното 0:1 от тима на Фарьорските острови. Единственият гол в мача отбеляза Мартин Агнарсон в 68-ата минута.

Островитяните от своя страна записаха втора победа от старта на квалификационния цикъл и излязоха на третото място заради тежкото поражение на Черна гора с 0:4 от Хърватия.

През октомври Гибралтар ще гостува на лидера в групата Хърватия (12.10), докато Фарьорските острови ще изиграят два мача. Първо ще имат пряк сблъсък с Черна гора за третото място (9.10), а след това ще приемат Чехия (12.10).

СНИМКИ: Gibraltar FA// Twitter

