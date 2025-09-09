Швейцария приключи Словения за половин час

Отборът на Швейцария излезе еднолично в своята квалификационна група “В” от пресявките в зона “УЕФА”. “Кръстоносците” удариха у дома на стадион “Санкт Якоб Парк” в Базел с 3:0 тима на Словения, който пък остана на последното място.

Изненадващо на втората позиция излезе съставът на Косово, който поднесе сензацията на вечерта и удари Швеция с 2:0 насред Прищина.

Иначе швейцарците решиха двубоя в рамките на двайсетина минути през първото полувреме, когато трима различни голмайстори се изредиха пред вратата на състава от Балканския полуостров. Първо Нико Елведи откри резултата в 18-ата минута, след това Брийл Емболо покачи в 33-тата, а в 38-ата класиката оформи Дан Ндой.

𝗛𝗧: Switzerland 3-0 Slovenia



Really impressive stuff over the opening two games. Can't ask for much more than that.



Confidence, attacking football and many goal threats 😍#SUISVN #WorldCupQualifiers pic.twitter.com/XJWz8G7W0J — Craig King - 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀EN (@FootballSwissEN) September 8, 2025

През октомври “кръстоносците” ще се изправят срещу Швеция (10.10) и отново срещу Словения (13.10), а словенците, освен че ще опитат да вземат реванш срещу днешния си съперник, ще играят срещу сензацията в групата Косово (10.10).