Швейцария приключи Словения за половин час

  • 9 сеп 2025 | 00:37
  • 239
  • 0
Отборът на Швейцария излезе еднолично в своята квалификационна група “В” от пресявките в зона “УЕФА”. “Кръстоносците” удариха у дома на стадион “Санкт Якоб Парк” в Базел с 3:0 тима на Словения, който пък остана на последното място.

Изненадващо на втората позиция излезе съставът на Косово, който поднесе сензацията на вечерта и удари Швеция с 2:0 насред Прищина.

Иначе швейцарците решиха двубоя в рамките на двайсетина минути през първото полувреме, когато трима различни голмайстори се изредиха пред вратата на състава от Балканския полуостров. Първо Нико Елведи откри резултата в 18-ата минута, след това Брийл Емболо покачи в 33-тата, а в 38-ата класиката оформи Дан Ндой.

През октомври “кръстоносците” ще се изправят срещу Швеция (10.10) и отново срещу Словения (13.10), а словенците, освен че ще опитат да вземат реванш срещу днешния си съперник, ще играят срещу сензацията в групата Косово (10.10).

