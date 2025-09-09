Швеция допусна шокираща загуба в Прищина

Швеция се намира в доста тежка ситуация след първите си два мача от световните квалификации. Отборът на Йон Дал Томасон се сгромоляса при гостуването си на Косово и загуби с 0:2. Преди няколко дни късен гол на Словения ги лиши от трите точки.

Косово започна да притеснява уязвимата защита на гостите от началото. Елвис Реджбекай откри резултата в 26-ата минута, след като шведите се бяха изнесли в предни позиции. Тимът на Томасон опитваше да играе атакуващ и атрактивен футбол, но това оставяше големи пространства за съперника. Малко преди почивката домакините нанесоха втори удар след нова контраатака, завършена от Ведат Муричи.

Betyg på svenska spelarna efter Kosovo–Sverige https://t.co/dgpNmfowZ2 — Sportbladet (@sportbladet) September 8, 2025

Шведските медии описват това като "най-срамното полувреме в модерната история на отбора". След почивката скандинавците опитваха да атакуват по-разумно и без да допускат толкова пролуки в защита. Връщане назад нямаше. В края шведските надежди бяха свързани с Александър Исак. Новата звезда на Ливърпул влезе в играя в 72-ата минута и записа първи минути за този сезон, но не успя да спаси "тре конур".

