Шотландия нямаше проблеми срещу Беларус

Шотландия спечели с 2:0 гостуването си на Беларус. Тимът на Стив Кларк нямаше особени проблеми и си свърши работата след попадение на Че Адамс в края на първото полувреме и автогол на Захар Волков в 65-ата минута. Срещата се игра пред празни трибуни в Унгария.
Скот Мактоминей изигра поредния си силен мач. Той асистира за гола на Адамс и имаше няколко добри възможности да се разпише. Шотландците направиха отличен старт на квалификациите и имат четири точки след два мача, след като на старта завършиха 0:0 при гостуването си на Дания.