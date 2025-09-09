Шотландия нямаше проблеми срещу Беларус

Популярни
  • 9 сеп 2025 | 00:11
Шотландия спечели с 2:0 гостуването си на Беларус. Тимът на Стив Кларк нямаше особени проблеми и си свърши работата след попадение на Че Адамс в края на първото полувреме и автогол на Захар Волков в 65-ата минута. Срещата се игра пред празни трибуни в Унгария.

Скот Мактоминей изигра поредния си силен мач. Той асистира за гола на Адамс и имаше няколко добри възможности да се разпише. Шотландците направиха отличен старт на квалификациите и имат четири точки след два мача, след като на старта завършиха 0:0 при гостуването си на Дания.

