Барселона официално обяви номерата за новия сезон

След края на трансферния прозорец Барселона официално обяви номерата на футболистите от първия отбор за този сезон.

Треньорът Ханзи Флик вече знае окончателно с кои играчи ще разполага през кампанията. До следващия зимен трансферен период германският треньор ще има на свое разположение 22-ма футболисти с номера от първия отбор, както и Руни Барджи, който ще бъде картотекиран към дублиращия тим.

Тази събота Барса официално обяви номерата за настоящия сезон. Стана ясно, че Марк Бернал ще носи номер 22, оставен свободен от Гюндоган преди два сезона, а Руни Барджи ще бъде с номер 28. Жерар Мартин, който беше регистриран преди няколко седмици, ще играе с номер 18 (както вече беше обявено), а новите попълнения Жоан Гарсия и Маркъс Рашфорд ще носят съответно 13 и 14. Свободни остават номерата 2, 12 и 19.

Ето и пълния списък с номерата в Барса: Тер Щеген (1), Балде (3), Араухо (4), Пау Кубарси (5), Гави (6), Феран (7), Педри (8), Левандовски (9), Ламин Ямал (10), Рафиня (11), Жоан Гарсия (13), Рашфорд (14), Кристенсен (15), Фермин (16), Касадо (17), Жерар Мартин (18), Олмо (20), Де Йонг (21), Бернал (22), Кунде (23), Ерик (24), Шчесни (25) и Руни Барджи (28).