Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети

Яник Синер изуми всички за пореден път, постигайки убедителна победа в четвъртфиналите на US Open 2025. Световният номер едно победи Лоренцо Мусети с резултат 6:1, 6:4 и 6:2 за два часа игра, за да си проправи път към полуфиналите на нюйоркския турнир от Големия шлем.

Продължавайки инерцията от предишния си мач, Яник продължи да показва беузпречен тенис. Той би убедителен при сервис и агресивен при ретур, солиден в по-дългите разигравания. Синер не губи време и спечели първия сет, като го затвори уверено със само седем уинъра и три непредизвикани грешки, давайки само един гейм на опонента си.

Публиката на „Артър Аш“ застана на страната на Мусети в опит да повдигне духа му и той оказа малко по-сериозна съпротива във втория сет, но отново се пропука в края и загуби и него с 4:6.

В третия сет интрига отново нямаше, като Синер бе пълен господар на корта и набързо отказа Мусети с 6:2, с което затвори и мача в своя полза.

Така водачът в схемата намери място на полуфиналите на US Open 2025, където ще срещне Феликс Оже Алиасим. Това е втори пореден полуфинал за италианеца на "Флашинг Медоус", като миналия сезон той прескочи и тази фаза и накрая вдигна и титлата.

