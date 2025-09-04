Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети

Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети

  • 4 сеп 2025 | 07:33
  • 989
  • 0
Синер не срещна затруднения в италианския четвъртфинал с Мусети

Яник Синер изуми всички за пореден път, постигайки убедителна победа в четвъртфиналите на US Open 2025. Световният номер едно победи Лоренцо Мусети с резултат 6:1, 6:4 и 6:2 за два часа игра, за да си проправи път към полуфиналите на нюйоркския турнир от Големия шлем.

Продължавайки инерцията от предишния си мач, Яник продължи да показва беузпречен тенис. Той би убедителен при сервис и агресивен при ретур, солиден в по-дългите разигравания. Синер не губи време и спечели първия сет, като го затвори уверено със само седем уинъра и три непредизвикани грешки, давайки само един гейм на опонента си.

Публиката на „Артър Аш“ застана на страната на Мусети в опит да повдигне духа му и той оказа малко по-сериозна съпротива във втория сет, но отново се пропука в края и загуби и него с 4:6.

В третия сет интрига отново нямаше, като Синер бе пълен господар на корта и набързо отказа Мусети с 6:2, с което затвори и мача в своя полза.

Така водачът в схемата намери място на полуфиналите на US Open 2025, където ще срещне Феликс Оже Алиасим. Това е втори пореден полуфинал за италианеца на "Флашинг Медоус", като миналия сезон той прескочи и тази фаза и накрая вдигна и титлата.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

  • 4 сеп 2025 | 06:47
  • 20638
  • 0
Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

Анисимова взе сладко отмъщение от Швьонтек за загубата на "Уимбълдън"

  • 4 сеп 2025 | 01:26
  • 4931
  • 0
Иван Иванов е четвъртфиналист на US Open

Иван Иванов е четвъртфиналист на US Open

  • 4 сеп 2025 | 00:21
  • 5664
  • 2
Оже Алиасим за втори път на 1/2-финал на US Open след обрат над Де Минор

Оже Алиасим за втори път на 1/2-финал на US Open след обрат над Де Минор

  • 3 сеп 2025 | 23:25
  • 1313
  • 0
Василев с драматичен успех по пътя към 1/4-финалите на US Open

Василев с драматичен успех по пътя към 1/4-финалите на US Open

  • 3 сеп 2025 | 20:40
  • 2533
  • 0
Григор Димитров тренира с 14-годишен талант със Синдром на Даун

Григор Димитров тренира с 14-годишен талант със Синдром на Даун

  • 3 сеп 2025 | 17:36
  • 1210
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

България излиза срещу най-силния отбор в Европа! Напред, лъвове!

  • 4 сеп 2025 | 06:35
  • 4159
  • 13
Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

Радо Арсов пред Sportal.bg: Не може състезател да казва на треньора какво да прави!

  • 4 сеп 2025 | 07:01
  • 1795
  • 0
Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

Емo Костадинов: Можем да се противопоставим на Испания, българите сме интересни хора

  • 4 сеп 2025 | 07:20
  • 1982
  • 3
Отново е време за световните квалификации

Отново е време за световните квалификации

  • 4 сеп 2025 | 08:01
  • 287
  • 0
Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

Апоел очаквано срази Балкан, Младенов с първи минути за израелския тим

  • 3 сеп 2025 | 20:51
  • 15227
  • 5
Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

Интересни резултати в четвъртфиналите на US Open, победи за българите

  • 4 сеп 2025 | 06:47
  • 20638
  • 0