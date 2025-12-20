Популярни

Тиен за втора поредна година ще спори за титлата в Младежките финали на АТР

  • 20 дек 2025 | 23:30
Лърнър Тиен се завърна в мача за титлата на Младежките финали на АТР в Джеда, след като надделя над своя приятел Нишеш Басавареди с 4-2, 4-1, 4-3(3).

Американецът загуби финала от бразилската звезда Жоао Фонсека преди 12 месеца, но в неделя ще се опита да направи крачка напред, когато се изправи срещу 20-годишния белгиец Александър Блокс. Завръщайки се в Джеда като поставен под №1 тази година, Тиен стана едва вторият тенисист в историята на турнира, който достига до повече от един финал, присъединявайки се към световния №7 Алекс де Минор (2018–2019).

„Спечелих първия сет и имах шансове във втория, преди той просто да се откъсне напред“, каза Тиен за загубата си от Фонсека на финала миналата година. „Ще се опитам да не допусна това утре. Знам, че Алекс играе страхотно тази седмица, така че наистина съм развълнуван.“

Световният №28 Тиен пристигна на турнира за тенисисти до 20 години като изявен фаворит след впечатляваща година, белязана от първата му титла на ниво тур при турнира от категория ATP 250 в Мец. Кампанията му обаче започна колебливо, след като загуби от Рафаел Ходар в пет сета в откриващия си мач от груповата фаза.

Под напрежение левичарят реагира с победи над Мартин Ландалусе и Николай Будков Кяер, а в полуфинала срещу Басавареди контролираше срещата през всичките 75 минути. Басавареди получи два медицински таймаута заради дълбока рана на пръста си.

С премерено и уверено представяне Тиен показа нивото, което му донесе пет победи срещу играчи от топ 10 през 2025 година. Той успя да се възстанови след загубен сервис още в първия гейм на първите два сета и диктуваше темпото с чисти удари от основната линия. 20-годишният американец допусна с шест по-малко непредизвикани грешки от Басавареди (19 срещу 25) и удряше в точните моменти, за да стигне до победата. Тиен ще играе срещу Блокс в неделя от 19:00 ч. българско време.

20-годишният Басавареди, който завърши с баланс 2-1 в груповата фаза, бе придружен от треньора си Жил Сервaра на турнир за първи път, откакто двамата започнаха съвместна работа в началото на декември. Най-добрият му резултат през 2025 година дойде на турнира от категория ATP 250 в Окланд, където достигна до полуфиналите.

Снимки: Imago

