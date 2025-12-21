Кирьос ще играе в Бризбейн

Финалистът от Уимбълдън през 2022 г. Ник Кирьос ще се състезава в турнира от категория ATP-250 в Бризбейн, Австралия, съобщиха организаторите на турнира в социалните мрежи.

Кирьос в момента е на 673-то място в ранглистата на ATP. Последното участие на австралиеца на сингъл беше на турнира „Майами Мастърс“ през 2025 г., където загуби от руския тенисист Карен Хачанов с 6(3):7, 0:6 в мача си от втория кръг.

На 28 декември 2025 г. в Дубай (ОАЕ) Ник ще изиграе демонстративен мач „Битката на половете“ с четирикратната носителка на турнири от Големия шлем и лидерка в ранглистата на WTA Арина Сабаленка.

Турнирът в Бризбейн ще се проведе от 5 до 11 януари 2026 г.

🇦🇺 Nick Kyrgios confirms his return to professional tennis at the Brisbane Internationalpic.twitter.com/2lo6iTL1vp — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) December 20, 2025