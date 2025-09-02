Синер унищожи Бублик за най-убедителната си победа в турнирите от "Големия шлем"

Яник Синер изглеждаше в опасност в мача си от третия кръг на US Open срещу Денис Шаповалов, след като загуби първия сет и изоставаше с 0:3 във втория. Водачът в световната ранглиста взе мерки и не допусна изненада, а днес показа колко трудно се играе срещунего, когато е концентриран от самото начало. Италианецът се нуждаеше само от час и 21 минути, за да срази Александър Бублик с 6:1, 6:1, 6:1.

23-тият поставен в схемата казахстанец е един от двамата тенисисти с успех срещу Синер през сезона, но по никакъв начин не успя да се противопостави на шампиона от миналата година.

„Като цяло съм много, много щастлив“, каза Синер. - За първи път тази година играя във вечерна сесия тук и това прави огромна разлика. Искам да благодаря на всички, които дойдоха и ни подкрепяха. Това е много специален момент за нас, играчите, така че благодаря ви много".

Със загубените само три гейма изравни най-убедителната си победа в турнирите от "Големия шлем". По-рано тази година той разгроми Иржи Лехечка с 6:0, 6:1, 6:2 в третия кръг на "Ролан Гарос".

Бублик излезе на корта на „Артър Аш“, без да е губил сервис гейм в трите си мача до момента. Синер обаче веднага му показа, че тази вечер го чака съвсем различно като трудност предизвикателство.

Водачът в схемата проби сервиса на съперника си осем пъти, като същевременно допусна само една точка за пробив. Срещата продължи само час и 21 минути. Това беше вторият най-кратък мач при мъжете в турнира.

„Познаваме се много добре. Имахме няколко тежки битки, особено тази година, така че сега знаем малко по-добре как играе другият“, сподели Синер. - Той просто ме поздрави и ми пожела всичко най-добро. Имаше много труден мач в предишния кръг, игра пет сета и завърши много късно. Днес не сервираше толкова добре, колкото обикновено, така че го пробих много рано във всеки сет, което ми даде увереността да сервирам малко по-добре".

За първи път в историята ще има изцяло италиански четвъртфинал на сингъл при мъжете в турнир от "Големия шлем", защото съперник на Синер ще е 10-ият поставен Лоренцо Мусети. Световният номер 1 ще влезе в сблъсъка с предимство от 2:0 в преките двубои помежду им.

„Италианският тенис е във възход. Имаме толкова много играчи, толкова много различни стилове на игра“, коментира Синер. - Лоренцо е може би един от най-големите таланти в нашия спорт, така че очаквам с нетърпение този мач. От италианска гледна точка е чудесно, че със сигурност ще имаме представител на полуфиналите".

Снимки: Gettyimages