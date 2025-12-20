Сребро и бронз за ТК Супер Спорт на Световното отборно първенство в академията на Рафаел Надал

Тенисистите от ТК Супер Спорт (Варна) спечелиха сребърни и бронзови медали на Световното отборно първенство от веригата MEDWTC до 10 и до 12-годишна възраст в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания).

Отборите бяха разпределени в групи, като се игра по системата всеки срещу всеки, а след това се прави крайно класиране.

Момичетата до 12 години загубиха последната си среща с 0:3 победи от Next Gen Stars, като по този начин завършиха на второ място в крайното класирането. Преди този мач Грациела Константинова и Виктория Константинова спечелиха четири победи от четири двубоя. В класирането при момичетата до 10 години българките завършиха на първо място.

Момчетата до 10 години завършиха наравно 2:2 победи в последната си среща с тима на ТК Валенсия. Така българчетата приключват надпреварата на трето място с две победи, две равенства и една загуба. Момчетата бяха в състав Борис Йорданов, Теодор Желев и Никола Гатев.

Треньор на турнира беше Димитър Христов.