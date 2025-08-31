Синер загуби първи сет на US Open, но победи корав канадаец

Лидерът в световната ранглиста Яник Синер (Италия) продължава защитата на титлата си на Откритото първенство на САЩ по тенис.

Синер беше подложен на сериозно изпитание от Денис Шаповалов (Канада) на стадион "Артър Аш", но след като спаси точка за пробив, за да избегне изоставане с 0:4 в третия сет, той успя да постигне победа с 5:7, 6:4, 6:3, 6:3 за 3:14 часа.

Really happy about today’s win! Amazing atmosphere here in NYC, thank you all for the support 👏🏻🇺🇸 @usopen pic.twitter.com/iILLR738PV — Jannik Sinner (@janniksin) August 30, 2025

Италианецът направи драстична промяна в инерцията в средата на мача, която включваше серия от девет поредни гейма, преобръщайки двубоя в комфортна победа.

Миналогодишният шампион, който не загуби повече от три гейма в един сет в първите си два мача от надпреварата, взе 12 от последните 15 гейма срещу Шаповалов, за да удължи победната си серия на турнирите от Големия шлем на твърди кортове до 24 мача. 24-годишният тенисист стана четвъртият най-млад, спечелил 20 мача във всичките четири турнира от Големия шлем след Рафаел Надал, Борис Бекер и Новак Джокович.

Ден 7 на US Open: Започна предпоследният мач при мъжете

Руснакът Андрей Рубльов, 15-и в схемата, победи квалификанта Коулман Вон (Хонконг) с 2:6, 6:4, 6:3, 4:6, 6:3 и в следващия кръг ще играе срещу победителя от мача между номер 3 Александър Зверев (Германия) и Феликс Оже-Алиасим (Канада).

Рубльов спечели мача с един пробив в шестия гейм на решаващия пети сет, а срещата продължи 3:10 часа.

Rublev stands tall in a five-set battle! 💪 pic.twitter.com/dUPK18skFi — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2025

Номер 10 Лоренцо Музети (Италия) поведе срещу своя близък приятел и сънародник Флавио Коболи с 6:3, 6:2, 2:0, когато Коболи се отказа поради контузия.

Музети за първи път достига до четвъртия кръг в Ню Йорк, където ще играе с Хауме Мунар (Испания), елиминира Зизи Бергс (Белгия) с 6:1, 6:4, 6:4.

Lorenzo Musetti had kind words for Cobolli after he was forced to retire from their match at U.S. Open



“I didn’t want to finish the match like that. Especially against Flavio. He’s probably my best friend on tour. We’ve known each other since age 9. Our families know each other… pic.twitter.com/ZjAXCyjHCO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2025

Напред продължава и намиращият се на 435-о място в света Леандро Риди (Швейцария), който поведе с 5:3 срещу Камил Майхжак (Полша), след което срещата беше прекратена заради контузия на поляка.