Синер победи чех в тренировъчно темпо

Приятна и лека тренировка. Това беше всичко, от което се нуждаеше Яник Синер в първия кръг на Откритото първенство на САЩ. Номер 1 в ранглистата на ATP разсея всички съмнения относно здравословното си състояние с лесен старт на последния за годината турнир от Големия шлем. Той записа изключително лесна победа над чеха Вит Коприва, като му даде да спечели само три гейма в целия мач - 6:1, 6:1, 6:2.

Срещу Коприва италианецът се движеше с лекота, изигра на практика една по-интензивна тренировка и в нито един момент не беше застрашен.

В първия сет Коприва не записа нито един ас, но направи пет двойни грешки. Може би се е опитвал да удря по-силно, за да се конкурира със Синер, но чехът просто не разполага с необходимата мощ. Сервисите му бяха със скорост около 160 км/ч, което е доста по-бавно от повечето играчи в тура.

Вторият сет не се различаваше много и отново Синер го спечели почти на ходом със същия резултат - 6:1.

В третия сет Коприва оказа съвсем малко повече съпротива, като вместо един, спечели два гейма, но отново бе пометен с 6:2, с което бе сложена и точка на спора в полза на Синер.

Световният №1 обаче се очаква да има повече трудности във втория кръг, където ще се изправи срещу Алексей Попирин. Австралиецът е бил в топ 20 на ранглистата и победи Синер в единствената им среща досега. Това обаче беше през 2021 г. От тогава много неща се промениха, включително и фактът, че Синер спечели четири титли от Големия шлем.