  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  Американецът Лърнър Тиен спечели турнира "Следваща генерация"

Американецът Лърнър Тиен спечели турнира "Следваща генерация"

  • 21 дек 2025 | 20:51
Американецът Лърнър Тиен спечели турнира "Следваща генерация"

Американецът Лърнър Тиен спечели турнира "Следваща генерация", който се проведе в Джеда, Саудитска Арабия и събра едни от най-добрите млади тенисисти в света.

Във финалната среща 28-мият в световната ранглиста Тиен надигра с 4:3(4), 4:2, 4:1 белгиеца Александър Блокс, който е на 116-а позиция в света.

Тиен за втора поредна година ще спори за титлата в Младежките финали на АТР
Тиен за втора поредна година ще спори за титлата в Младежките финали на АТР

Интрига в срещата, която завърши само за 61 минути, имаше единствено в първия сет. В него до пробив не се стигна, но в тайбрека до седем точки Тиен поведе с 5:1 и го предреши в своя полза.

Във втория и третия сет американецът, който бе номер 1 в турнирната схема, спечели по веднъж подаването на Блокс и така завоюва втора титла в кариерата си в турнирите под егидата на АТП.

Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду
Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Освен това 20-годишният Тиен се реваншира и загубата си от бразилеца Жоао Фонсека във финала на турнира преди година.

За Блокс, който също е на 20 години, това бе първи финал в турнир от такова ниво. До момента той има три титли от надпревари "Чалънджър".

Снимки: Gettyimages

