Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Стан Вавринка обяви последната си година в тениса

Стан Вавринка обяви последната си година в тениса

  • 19 дек 2025 | 19:57
  • 216
  • 0
Стан Вавринка обяви последната си година в тениса

Стан Вавринка обяви в социалните мрежи в петък, че 2026 година ще бъде последната в кариерата му в професионалния тенис тур.

Швейцарецът е спечелил 16 титли на ниво ATP Tour, включително три трофея от Големия шлем, и достигна до рекордното за него трето място в световната ранглиста.

„ЕДИН ПОСЛЕДЕН НАПЪН“, написа Вавринка. „Всяка книга има своя край. Време е да напиша последната глава от кариерата си като професионален тенисист. 2026 ще бъде последната ми година в тура.“

Известен с един от най-елегантните бекхенди с една ръка в играта, Вавринка достигна върха на кариерата си в средата на 2010-те години, когато спечели титлите от Australian Open през 2014 г., „Ролан Гарос“ през 2015 г. и US Open през 2016 г.

Вавринка е участвал четири пъти на Финалите на ATP, като най-запомнящият се период бяха три поредни полуфинала между 2013 и 2015 г. Той има поне по три победи в директните двубои срещу всеки от членовете на „Голямата тройка“ – Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович, както и 10 победи над бившия №1 в света Анди Мъри.

Един от най-големите му успехи с националния отбор на Швейцария дойде на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., където заедно с Федерер спечели златния медал на двойки при мъжете. Той изигра и ключова роля за триумфа на Швейцария за Купа „Дейвис“ през 2014 г.

Вавринка спечели първата си титла от ATP в Умаг през 2006 г., а последния си трофей – в Женева през 2017 г. След това той достигна до финали на „Ролан Гарос“ (2017), Ротердам (2019), Антверпен (2019) и Умаг (2023).

40-годишният тенисист ще открие последния си сезон в Пърт на турнира United Cup, който започва на 2 януари.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Тенис

Микаел Иванов и Ния Синчанова триумфираха с титлите на сингъл на Държавното до 12 г.

Микаел Иванов и Ния Синчанова триумфираха с титлите на сингъл на Държавното до 12 г.

  • 19 дек 2025 | 12:54
  • 224
  • 0
Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

Григор Димитров обяви раздялата си с Дани Валверду

  • 19 дек 2025 | 08:51
  • 10980
  • 21
Ясни са финалите на Държавното лично първенство до 16 г.

Ясни са финалите на Държавното лично първенство до 16 г.

  • 18 дек 2025 | 16:10
  • 1256
  • 0
Зверев и още двама от топ 10 ще участват на турнира в Мюнхен догодина

Зверев и още двама от топ 10 ще участват на турнира в Мюнхен догодина

  • 18 дек 2025 | 15:51
  • 634
  • 0
Фондация "Григор Димитров" проведе открит урок по "Образование за здраве" в Хасково

Фондация "Григор Димитров" проведе открит урок по "Образование за здраве" в Хасково

  • 18 дек 2025 | 15:19
  • 748
  • 0
Стаматова отпадна в Анталия

Стаматова отпадна в Анталия

  • 18 дек 2025 | 12:59
  • 427
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

Лудогорец прегази Берое и се доближи до Левски

  • 19 дек 2025 | 19:22
  • 19353
  • 105
Болоня - Интер (съставите)

Болоня - Интер (съставите)

  • 19 дек 2025 | 20:00
  • 585
  • 0
Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

Никола Цолов: Във Формула 2 не е достатъчно само да си бърз!

  • 19 дек 2025 | 10:42
  • 14816
  • 7
Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

Обрат: СГС отмени избора на Весела Лечева за председател на БОК

  • 19 дек 2025 | 16:57
  • 23150
  • 46
Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

Росен Кирилов: Хулио Веласкес върши отлична работа, а Христо Янев ще успее в ЦСКА

  • 19 дек 2025 | 12:42
  • 16152
  • 6
Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

Джошуа срещу Пол: край на закачките, време е за бокс

  • 19 дек 2025 | 13:52
  • 19403
  • 18