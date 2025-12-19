Стан Вавринка обяви последната си година в тениса

Стан Вавринка обяви в социалните мрежи в петък, че 2026 година ще бъде последната в кариерата му в професионалния тенис тур.

Швейцарецът е спечелил 16 титли на ниво ATP Tour, включително три трофея от Големия шлем, и достигна до рекордното за него трето място в световната ранглиста.

„ЕДИН ПОСЛЕДЕН НАПЪН“, написа Вавринка. „Всяка книга има своя край. Време е да напиша последната глава от кариерата си като професионален тенисист. 2026 ще бъде последната ми година в тура.“

🎾ONE LAST PUSH🎾

Every book needs an ending📕

It’s time to write the final chapter of my career as a professional tennis player 📝

2026 will be my last year on tour



P perseverance

A ambition

S sacrifice

S success

I injuries

O obsession

N never give up



D discipline

R… pic.twitter.com/CJlA8gCN8Y — Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) December 19, 2025

Известен с един от най-елегантните бекхенди с една ръка в играта, Вавринка достигна върха на кариерата си в средата на 2010-те години, когато спечели титлите от Australian Open през 2014 г., „Ролан Гарос“ през 2015 г. и US Open през 2016 г.

Вавринка е участвал четири пъти на Финалите на ATP, като най-запомнящият се период бяха три поредни полуфинала между 2013 и 2015 г. Той има поне по три победи в директните двубои срещу всеки от членовете на „Голямата тройка“ – Роджър Федерер, Рафаел Надал и Новак Джокович, както и 10 победи над бившия №1 в света Анди Мъри.

Един от най-големите му успехи с националния отбор на Швейцария дойде на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г., където заедно с Федерер спечели златния медал на двойки при мъжете. Той изигра и ключова роля за триумфа на Швейцария за Купа „Дейвис“ през 2014 г.

Вавринка спечели първата си титла от ATP в Умаг през 2006 г., а последния си трофей – в Женева през 2017 г. След това той достигна до финали на „Ролан Гарос“ (2017), Ротердам (2019), Антверпен (2019) и Умаг (2023).

40-годишният тенисист ще открие последния си сезон в Пърт на турнира United Cup, който започва на 2 януари.

Следвай ни:

Снимки: Imago