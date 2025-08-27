Синер за новата прическа на Карлитос: Отива му, но аз не бих се подстригал така

Световният номер 1 Яник Синер похвали новата прическа на Карлос Алкарас, но заяви, че той самият той не би се подстригал така.

Във вторник италианецът показа безупречна игра и победи чеха Вит Коприва с 6:1, 6:1, 6:2. На пресконференцията след мача един от въпросите към Синер беше свързан с новата прическа на Карлос Алкарас, която се превърна в тема на деня. Испанецът се е подстригал много късо, като новата му визия шокира мнозина в света на тениса.

Световният номер 1 призна, че не би избрал да се подстриже като своя съперник.

"Никакъв шанс. Дори няма да ме познаят. Аз имам много коса. Карлос също. Ще видите колко бързо ще му порасне косата за 3 дни“, заяви Синер, цитиран от atptour.com.

"Истината е, че според мен на него всяка прическа му отива. Стои му добре. Ще порасне отново след няколко дни, но и така, както изглежда сега, е добре. Отива му и с по-дълга коса", добави Синер.

Впоследствие Синер коментира и сблъсъка си с Алкарас от US Open 2022, когато ибериецът спаси няколко мачбола и стигна до победата с 6:3, 6:7 (7), 6:7(0), 7:5, 6:3, класирайки се за полуфиналите на турнира.

"Преди 3 години ми се струваше, че тепърва започваме да се опознаваме, но също така не знаехме какво точно да очакваме от бъдещето. Сега е същото. Струва ми се, че когато бяхме много, много млади, това беше от онзи тип мачове, в които излизахме на корта и просто удряхме. Сега трябва да се подготвяме тактически, но също така емоционално и психически", обясни Синер.

"Всичко е различно, защото през последните 3 години сме се сблъсквали много пъти и всеки мач е различен, ако погледнем тактическия аспект. Правим корекции. Но със сигурност това беше важен мач, ключов мач, въпреки че бяхме много млади", добави той.

Залогът на турнира в Ню Йорк не е само спечелването на нов трофей от Големия шлем, който би бил пети за Яник Синер, но и запазването на първото място в световната ранглиста. В случай че Карлос Алкарас постигне по-добър резултат от своя съперник на US Open, той отново ще стане световен номер едно.

Във втория кръг на US Open 22-годишният Алкарас ще се изправи срещу италианеца Матия Белучи.