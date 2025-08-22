Популярни
  • 22 авг 2025 | 02:50
  • 178
  • 0
Синер с по-лек жребий от Алкарас в САЩ

Защитаващият титлата си Яник Синер, който се възстановява от заболяване, има по-лесен път към финала на Откритото първенство по тенис на САЩ в сравнение с Карлос Алкарас, докато Арина Сабаленка ще бъде подложена на сериозни изпитания в опит да запази титлата си, отреди жребият за последния за сезона турнир от Големия шлем.

Здравето на поставения под номер едно в схемата Синер е под въпрос, след като той се оттегли от финала в Синсинати в понеделник, докато изоставаше с 0:5 срещу Алкарас. По-късно пвез тази седмица италианецът се оттегли и от вече завършилия турнир на смесени двойки в Ню Йорк, част от Ю Ес Оупън.

Синер има четири титли от Големия шлем, след като през настоящия сезон триумфира на Откритото първенство на Австралия и на Уимбълдън. Един от фаворитите ще започне срещу чеха Вит Коприва и може да се изправи срещу петия поставен Джак Дрейпър на четвъртфиналите, както и срещу Александър Зверев на полуфиналите.

Настоящият шампион от Ролан Гарос Алкарас, който е в долната половина на схемата, ще стартира срещу американеца Райли Опелка, а пътят му до финала може да включва четвъртфинален сблъсък с Бен Шелтън и четвъртия поставен Тейлър Фриц на полуфиналите.

Четирикратният шампион в Ню Йорк Новак Джокович, поставен под номер 7, ще започне срещу Лърнър Тиен и може да се изправи срещу Франсис Тиафо в четвъртия кръг, след което може да срещне Алкарас в полуфиналите.

Поставената под номер 1 в женската схема Сабаленка ще започне срещу Ребека Масарова, а двуседмичният турнир може да включва четвъртфинална среща с финалистката от Синсинати Джазмин Паолини и полуфинален мач срещу Джесика Пегула.

Шампионката от Уимбълдън Ига Швьонтек, която спечели титлата в Синсинати, може да се изправи срещу Аманда Анисимова на четвъртфиналите.

Носителката на титлата от Ролан Гарос 2025 Коко Гоф, която е поставена под номер 1, може да се изправи на четвъртфиналите срещу шестата в схемата Медисън Кийс от САЩ, която триумфира на тазгодишното Открито първенство на Австралия.

