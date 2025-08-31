Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Синер: Много съм щастлив, че успях да спечеля

Синер: Много съм щастлив, че успях да спечеля

  • 31 авг 2025 | 02:04
  • 184
  • 0
Синер: Много съм щастлив, че успях да спечеля

Лидерът в световната ранглиста Яник Синер говори след победата си срещу канадеца Денис Шаповалов в срещата от третия кръг на US Open.

"Днес беше много, много труден мач. Познавам Денис от доста време, така че знаех, че ще трябва да играя на високо ниво. Много съм щастлив, че успях да спечеля. Той започна много добре. Просто се опитах да остана психически на ниво", каза Синер.

Синер загуби първи сет на US Open, но победи корав канадаец
Синер загуби първи сет на US Open, но победи корав канадаец

На 1/8-финалите италианецът ще срещне победителя от мача между Александър Бубли от Казахстан и представителя на домакините Томи Пол.

Ден 7 на US Open: Започна предпоследният мач при мъжете
Ден 7 на US Open: Започна предпоследният мач при мъжете

"Втората седмица е напълно различна. Виждате по-малко хора зад кулисите. Това винаги е чудесен знак, че все още съм тук. Става все по-трудно физически и психически. Очевидно е специално място за мен. Първият път, когато играх в основната схема на турнир от Големия шлем, беше тук и спечелих миналата година", каза още Синер.

Следвай ни:

Още от Тенис

Ден 7 на US Open: Започна предпоследният мач при мъжете

Ден 7 на US Open: Започна предпоследният мач при мъжете

  • 31 авг 2025 | 04:30
  • 8784
  • 0
Синер загуби първи сет на US Open, но победи корав канадаец

Синер загуби първи сет на US Open, но победи корав канадаец

  • 31 авг 2025 | 01:53
  • 193
  • 0
Росица Денчева загуби финала на двойки в Швейцария без игра

Росица Денчева загуби финала на двойки в Швейцария без игра

  • 30 авг 2025 | 16:44
  • 1329
  • 0
Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите в Брашов

Изабелла Шиникова отпадна на полуфиналите в Брашов

  • 30 авг 2025 | 16:14
  • 596
  • 0
Джокович: Трябва да свикна, че във всеки мач може да ми се случи нещо

Джокович: Трябва да свикна, че във всеки мач може да ми се случи нещо

  • 30 авг 2025 | 13:25
  • 1798
  • 0
"Човече, засрами се!" Бизнесмен предизвика гнева на целия свят с тази постъпка на US Open

"Човече, засрами се!" Бизнесмен предизвика гнева на целия свят с тази постъпка на US Open

  • 30 авг 2025 | 12:08
  • 1171
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

И гол от 50 метра не помогна на ЦСКА за първа победа в елита, Етоо се превърна от герой в грешник

  • 30 авг 2025 | 23:11
  • 180249
  • 727
Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

Бойко Величков разочарован от липсата на много неща, каза дали се готви треньорска рокада в ЦСКА

  • 31 авг 2025 | 00:13
  • 12001
  • 36
Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

Трета поредна победа за Реал Мадрид след бърз обрат в мач, в който противник бе и ВАР

  • 31 авг 2025 | 00:30
  • 22242
  • 77
Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

Керкез: Главите горе! През последните две седмици виждам отбор, така трябва да продължим

  • 30 авг 2025 | 23:43
  • 10369
  • 48
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 41671
  • 63
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 27077
  • 64