Синер: Много съм щастлив, че успях да спечеля

Лидерът в световната ранглиста Яник Синер говори след победата си срещу канадеца Денис Шаповалов в срещата от третия кръг на US Open.

"Днес беше много, много труден мач. Познавам Денис от доста време, така че знаех, че ще трябва да играя на високо ниво. Много съм щастлив, че успях да спечеля. Той започна много добре. Просто се опитах да остана психически на ниво", каза Синер.

На 1/8-финалите италианецът ще срещне победителя от мача между Александър Бубли от Казахстан и представителя на домакините Томи Пол.

"Втората седмица е напълно различна. Виждате по-малко хора зад кулисите. Това винаги е чудесен знак, че все още съм тук. Става все по-трудно физически и психически. Очевидно е специално място за мен. Първият път, когато играх в основната схема на турнир от Големия шлем, беше тук и спечелих миналата година", каза още Синер.