Водачът в схемата Лърнър Тиен се класира за полуфиналите на турнира “Следващата генерация“

Водачът в схемата Лърнър Тиен (САЩ) се класира за полуфиналите на турнира „Следващата генерация“ на АТP в Джеда (Саудитска Арабия). Тиен, който стигна до финала на надпреварата през миналия сезон, победи номер 5 Николай Кяер Будков (Дания) с 3:4(2), 4:1, 4:2, 4:2, за да спечели "Синята група" и да се изправи срещу сънародника си Нишеш Басавареди на полуфиналите.

"Това е по-дълъг формат, три от пет, сетовете могат да минават бързо . . . Мисля, че сервирах доста добре през целия мач, не допуснах пробив в първия сет, а той изигра добър тайбрек. Нямах чувството, че съм изиграл лош сет, така че не бях особено притеснен", заяви американецът.

Будков също продължава сред най-добрите четирима и в спор за място на финала ще играе по-късно днес срещу вторият поставен Александър Блокс (Белгия).

Блокс се наложи над Дино Прижмич (Хърватия) с 4:3(4), 2:4, 4:2, 4:0, а Басавареди постигна успех над номер 8 Джъстин Енгел (Германия) с 4:3(3), 4:2, 4:3(5).

Рафаел Ходар (Испания) спечели срещу сънародника си Мартин Ландалусе с 4:3(7), 4:1, 4:3(2), но и двамата отпадат от надпреварата.

В турнира “Следващата генерация“ участват най-добрите тенисисти през сезона на възраст до 20 години.

Снимки: Gettyimages