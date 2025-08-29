Синер е по-доминантен от Алкарас в "Шлема", сочи статистиката

Яник Синер и Карлос Алкарас властват на турнирите от "Големия шлем" през последните два сезона, като спечелиха всичките седем. Докато Алкарас демонстрира невероятна постоянност в турнирите от "Шлема", печелейки три титли и достигайки финала на „Уимбълдън“ тази година, Синер беше почти недосегаем.

Италианецът е значително по-доминантен от големия си съперник на турнирите от Шлема, дори ако Алкарас е спечелил два от трите им преки двубоя в този период.

Без значение колко задълбочено се разглеждат данните, Синер има превес над Алкарас в турнирите от "Големия шлем" през последните две години. №1 в ранглистата на ATP има баланс 45-3 (93,8%), докато Алкарас е с 38-4 (90,5%).

Синер и Алкарас на турнирите от "Големия шлем" (от 2024 г.):

От 2024-та насам Синер има 45 победи и 3 загуби в "Големия шлем" с 86.3% спечелени сетове и 62.2% спечелени геймове. За същия период Алкарас е спечелил 38 победи и е записал 4 поражения, а спечелените сетове и геймове са съответно 76.% и 59.4%.

Синер е спечелил повече мачове от Алкарас на "Шлема" и го е направил по-убедително. От началото на 2024 г. Синер има 34 чисти победи (70,8%), докато Алкарас – 19 такива (45,2%). Макар испанецът да е постигнал почти толкова победи, често е трябвало да се труди повече за тях.

Световният №1 има баланс 139-22 по сетове (86,3%), докато Алкарас е с 116-36 (76,3%). Синер е играл пети сет само веднъж в победите си на турнирите от "Шлема" (Откритото първенство на Австралия 2024 срещу Медведев), докато Алкарас е бил принуден да решава мача в пети сет пет пъти.

В трите си загуби Синер винаги е стигал до пети сет – два пъти срещу Алкарас и веднъж срещу бившия №1 Даниил Медведев, докато Алкарас в четирите си поражения не е успял нито веднъж да стигне до решителен сет. Да се победи Синер на турнир от "Големия шлем" след началото на 2024 г. изисква титанично усилие.

В този анализ на сайта на АТР обаче никъде не се уточнява, че на тазгодишния "Уимбълдън" Синер изоставаше с 0:2 сета от Григор Димитров на осминафиналите, като продължи напред само заради внезапната и нелепа контузия на топ тенисиста ни.

24-годишният Синер има предимство и в процента спечелени геймове – 62,2% срещу 59,4% за Алкарас. На турнирите, които са спечелили, Синер е взел 63,3% от геймовете, докато Алкарас – 59,2%.

Синер е особено доминиращ на твърда настилка, печелейки два поредни Australian Open и миналогодишния US Open. Алкарас отпадна на четвъртфиналите и в двете издания на Australian Open, а на US Open 2024 сензационно бе елиминиран от Ботик ван де Зандсхулп.

И двамата започнаха силно на настоящия US Open, като до втория кръг спечелиха всичките си мачове в три сета. Синер е загубил само 11 гейма срещу Вит Коприва и шампиона от Монреал 2024 Алексей Попирин, докато Алкарас е отстъпил 17 гейма общо срещу Райли Опелка и Матия Белучи.

Снимки: Gettyimages