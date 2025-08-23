Синер проговори за състоянието си

Малко повече от 24 часа преди началото на големите битки в US Open световният номер едно Яник Синер говори за физическото си състояние. Преди броени дни той получи контузия по време на финала на “Мастърс”-а в Синсинати, САЩ, което не му позволи да довърши мача и сериозно притесни почитателите на тениса дали ще успее да се включи в предстоящия турнир от “Големия шлем”.

“Първо, много съм щастлив да се върна тук. Това е страхотен турнир. Това е последният турнир от Големия шлем за сезона, така че мотивацията е много висока. Физически се чувствам добре. Почти напълно съм се възстановил, макар и все още не на 100%, но се надявам да бъда готов след няколко дни. Така че всичко би трябвало да е наред за началото”, започна Синер.

По време на пресконференцията преди началото на Откритото първенство на САЩ италианецът бе запитан и за допинг скандала, в който беше въвлечен съвсем скоро и който го изкара временно от кортовете.

“Чувствам се различно, отколкото преди година. Тогава беше много по-интензивно, защото беше точно преди турнира от Големия шлем. Беше трудно да се справя, а и съм още млад, така че не беше лесно”, каза Синер.

Относно това той говори и за кондиционния треньор Умберто Ферара, който имаше голяма роля за това световният номер едно да употреби забранени вещества.

“Що се отнася до Умберто, вече казахме всичко в официалното изявление. Не искам да добавям нищо. Мисля, че този етап е зад гърба ни. Сега отново сме фокусирани върху работата и върху това да станем по-добри спортисти. Това е най-важното”, каза още Синер.

Накрая италианският състезател се отдаде и на размишления за личния аспект в кариерата му. Именно той спечели миналогодишното издание на US Open, а преди малко повече от месец триумфира и на “Уимбълдън”. Сега той ще опита да прибави още един трофей от “Големия шлем”.

“Когато си млад, всичко е просто мечта. Дори не вярваш в нея. Понякога казвах, че искам да бъда номер едно или да спечеля турнир от Големия шлем, но това беше само мечта. Да бъда там, където съм сега, е далеч отвъд очакванията ми. Сега е различно. Разбирам потенциала си. Разбирам, че ако играя добре, мога да печеля турнири. Но ако ме бяхте попитали, когато бях млад, щях да кажа: „Ако някога вляза в топ 100, ще бъда най-щастливият човек на света.“ Така че всичко, което имам сега, е огромен бонус”, добави Синер.

В първия кръг от надпреварата Яник Синер предстои да се изправи срещу Вит Коприва от Чехия, който заем 87-о място в световната ранглиста към момента. Двамата до този момент не са се срещали, като миналата година чехът се провали още на старта на квалификациите. Сега играчът от Източна Европа си извоюва правото да започне участието си на форума директно в основната схема, но жребият беше прекалено тежък за него.