ЦСКА поздрави Любослав Пенев

Ръководството на ЦСКА не пропусна да поздрави легендата Любослав Пенев, който празнува своя 59-и рожден ден.

"Днес легендата на ЦСКА и българския футбол Любослав Пенев празнува своя 59-и рожден ден.

Той е юноша на нашия клуб и е част от великата генерация от втората половина на 80-те, заедно с Христо Стоичков, Емил Костадинов, Трифон Иванов и др., която става страшилище по българските терени, а и на международната сцена.

В кариерата си Любослав Пенев има два престоя на "Армията" като футболист (1984-1989 г. и 2000-2001 г.) и четири като треньор на "армейците".

С ЦСКА печели шампионската титла 3 пъти (1986/87, 1988/89 и 1989/90 г.), 3 пъти Купата на България (1986/87, 1987/88 и 1988/89 г.), 3 пъти Купата на Съветската армия (1985/86, 1988/89, 1989/90 г.) и Суперкупата на България през 1989 г. Избран е за футболист №1 на България през 1988 г. Част е отбора, който достига до полуфинал в турнира за КНК през 1989 г.

От ЦСКА продължава кариерата си в чужбина, като пред 1989-а подсилва Валенсия, а на Иберийския полуостров има общо 10 сезона. Играл е още за Атлетико (Мадрид) (с който записва дубъл през 1996 г. и е водещ голмайстор на отбора с 22 гола в 44 срещи през този сезон), Компостела и Селта.

11 години е национал на България (1987-1998). За този период записва 62 мача, в които отбелязва 13 попадения. С "лъвовете" е участник на Световното първенство през 1998 година във Франция, както и на Евро'96 в Англия. Коварна болест му попречва да играе на Световното първенство в САЩ’94, където България стига до историческото 4-о място, но е с основна заслуга за класирането на тима за финалите. Пенев асистира за знаменития победен гол на Емил Костадинов за успеха с 2:1 над Франция на „Парк де Пренс“.

Като треньор през 2021 година Любослав Пенев извежда ЦСКА до триумф за Купата на България след победа над Арда (Кърджали) с 1:0 във финалния сблъсък.

Пожелаваме на Любослав Пенев много здраве, щастие, късмет и успехи в личен и професионален план", написаха от клуба.