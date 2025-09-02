Стартира благотворителната фиеста "Заедно за децата"

Слушай на живо: България - Испания

Стартира ден №1 от благотворителната фиеста "Заедно за децата" на стадион "Юнак". Бившите капитани на България Красимир Балъков и Ивелин Попов зарадваха десетки фенове със снимки и автографи.

"Първият ден от нашата благотворителна фиеста “Заедно за децата” на стадион “Юнак” вече е в разгара си! Бившите капитани на България Красимир Балъков и Ивелин Попов зарадваха десетки фенове със снимки и автографи

А тепърва предстоят и горещи музикални емоции с изпълненията на Криско, Графа, Дара, Боро Първи и много други звезди

Цената на билета е 20 лв, като всички събрани приходи ще отидат за детски благотворителни каузи на фондация “Слънчеви деца 2024”

Вземи своя билет на входа на стадион “Юнак” - ела да се забавляваме заедно и да помогнем за едно по-добро бъдеще на децата на България", написаха от БФС.