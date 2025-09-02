България загуби от Япония в първата контрола преди Световното

Волейболистите от националния отбор на България загубиха от Япония с 0:3 (20:25, 24:26, 20:25) в първата приятелска среща преди началото Световното първенство във Филипините. Мачът се игра пред близо 14 000 зрители в зала "Ариаки Арена" в Токио.

Втората проверка между двата отбора е насрочена за утре (3 септември) от 13,00 часа българско време.

В срещата участие взеха всички волейболисти на България, а стартовият състав бе следния: Симеон Николов, Илия Петков, Аспарух Аспарухов, Алекс Грозданов, Георги Татаров, Александър Николов и либеро Дамян Колев.

В първия гейм България се държеше близо до своя съперник, но в заключителната част японците засилиха началния си удар и затвориха гейма при 25:20. Във втората част българите показаха своя потенциал. При изоставане от 20:23, "лъвовете" изравниха резултата до 24:24, но в следващите две разигравания домакините бяха безпогрешни и спечелиха гейма с 26:24.

В третата част Преслав Петков влезе на мястото на Илия Петков. И в този гейм българите останаха в близост до съперника, но финалните точки отново бяха в полза на японците – 25:20 за крайното 3:0. Но по предварителна договорка между двата щаба бе изигран и допълнителен четвърти гейм, спечелен от домакините с 25:15.

Най-резултатен за българския отбор бе Александър Николов с 16 точки (50% успеваемост в атака, 1 ас и 2 блока). Българските състезатели се представиха добре на блокада, реализирайки 9 точки от този елемент. Проблем обаче се оказа началният удар, където бяха допуснати 21 грешки.

