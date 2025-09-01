Популярни
»

Гледай на живо

Пресконференция и официална тренировка на националите по футбол преди мача с Испания
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Аспарух Аспарухов: Бленджини промени доста от манталитета на отбора

Аспарух Аспарухов: Бленджини промени доста от манталитета на отбора

  • 1 сеп 2025 | 16:52
  • 389
  • 0

Волейболният национал Аспарух Аспарухов се чувства уверен преди началото на Световното първенство във Филипините между 12 и 28 септември. "Трикольорите" започват участието си в груповата фаза на шампионата на 13 септември срещу Германия.

Нападателят вече е играл на един Мондиал - преди 4 години в Полша.

"Първите две седмици бяха много тежки, свършихме доста работа - техническа и физическа. Сега сменихме режима на работа. Вече сме фокусирани върху мачовете от Световното първенство. Готови сме, напрежението не е нещо ново за нас. Старая се да подкрепям съотборниците, особено по-младите. Старая се да давам максимума за отбора. В предишните години се опитах да науча максимално много от по-големите. Радвам се, че имах този шанс", коментира Аспарухов в интервю пред официалния сайт на БФВолейбол.

Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого
Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого

Той очаква тежки мачове за България на Световното първенство, но е оптимист за бъдещето на отбора под ръководството на треньора Джанлоренцо Бленджини.    "Той (Бленджини) смени системата на игра - трябва да реагираме по определен начин в трудни моменти. Все още сме далеч от това, което трябва да бъде, но Бленджини промени доста от манталитета на отбора. Младите в състава също допринесоха. Съвкупността от всичко това може да ни донесе резултата в бъдеще. На Световното първенство отборите вече са сработени. Очаквам всеки един мач да е труден. Тимовете са добри на всякакво ниво. Нашата група е една от най-оспорваните. Трябва да излезем с добра игра и характер във важните моменти. По-младите са играли на важни форуми. Напрежението не е като при мъжете, но знаят как стоят нещата. Имаме предимство от гледна точка на това, че съставът е млад и е по-издръжлив физически от противниците. Трябва да издържим в няколко мача, не само в един", каза още Аспарух Аспарухов.

Селекционерът Бленджини включи 10 дебютанти в състава на България за предстоящия Мондиал 2025.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа

Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа

  • 1 сеп 2025 | 15:41
  • 5823
  • 5
Рок Можич: Разочарован съм, но ще аплодирам sLOVEnia пред телевизионния екран

Рок Можич: Разочарован съм, но ще аплодирам sLOVEnia пред телевизионния екран

  • 1 сеп 2025 | 15:01
  • 1369
  • 0
Благотворителен турнир по плажен волейбол събра 2000 лева за Гората.бг

Благотворителен турнир по плажен волейбол събра 2000 лева за Гората.бг

  • 1 сеп 2025 | 14:15
  • 521
  • 0
Легендата Ивайло Стефанов започва нов сезон с ЦСКА на 52 години

Легендата Ивайло Стефанов започва нов сезон с ЦСКА на 52 години

  • 1 сеп 2025 | 13:39
  • 4394
  • 5
Чужденците в ЦСКА пред Sportal.bg: Ще станем шампиони на България!

Чужденците в ЦСКА пред Sportal.bg: Ще станем шампиони на България!

  • 1 сеп 2025 | 12:50
  • 2727
  • 0
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 29587
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

Пазарът затваря днес: Ливърпул договори и Геи, Челси и Байерн се разбраха за Джаксън (следете тук)

  • 1 сеп 2025 | 17:17
  • 93551
  • 12
Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

Илиан Илиев: Можем да спечелим срещу Испания и да си върнем самочувствието

  • 1 сеп 2025 | 17:22
  • 4797
  • 6
Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

Филип Кръстев ще играе в Чемпиъншип

  • 1 сеп 2025 | 16:22
  • 18004
  • 20
Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

Евролигата и Sportal.bg обявяват официално медийно партньорство за сезон 2025/2026

  • 1 сеп 2025 | 09:00
  • 14867
  • 1
Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

Всичко е сигурно! Исак в Ливърпул срещу рекордна сума

  • 1 сеп 2025 | 09:06
  • 28866
  • 0
Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

Ден 6 на ЕвроБаскет, световните шампиони с размазваща победа

  • 1 сеп 2025 | 18:00
  • 4269
  • 0