Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България Джанлоренцо Бленджини сподели при заминаването на тима на летище "Васил Левски" за Световното първенствов във Филипините, че не трябва да се страхуват от никой, но и не трябва да подценяват никой. Бленджини каза още, че няма конкретна поставена цел, но всички в отбора мислят, че трябва във всеки мач да се побеждава и да се взема максимума. Ето какво още коментира италианският специалист пред медиите:

Без изненади в състава на България за Световното

"Много съм доволен като цяло от това как премина подготовката до сега и от начина, по който тренираха всички играчи. Беше доста тежко в началото, но постепенно намалихме натоварванията и стигнахме до положение, в което успяхме да се предпазим и от физически проблеми и контузии, да се надяваме, че ще продължи така. За това моята оценка към момента е, че съм доволен от това, което успяхме да свършим през този месец."

"Според мен ключът към това да успееш да се представиш добре на едно първенство от такъв ранг и с оглед на нашия млад отбор е всички да бъдем с ясното самосъзнание къде се намираме, какво представляваме. Ясно е, че не сме фаворити в тези мачове, но в същото време трябва да сме наясно, че хвърлихме много труд и вървим в една възходяща посока. Трябва да запазим този ритъм и в оставащите 10-ина дни, които ни остават. Колкото до самите мачове, трябва да бъдем наясно и с това, че отборите на Германия и Словения, които срещнахме по време на Лигата на нациите, успяха да прибавят почти всички важни състезатели, които имат на разположение. Така че, те няма да бъдат същите отбори, които срещнахме по време на Лигата, но пък ние трябва да знаем, че имаме своите шансове с оглед на това, което свършихме като работа, и с качеството, което имаме макар и с доста по-млад отбор. Така че, не трябва да се страхуваме от никой, но и не трябва да подценяваме никой като например отбора на Чили, защото това е световно първенство и всички отбори отиват там с една голяма цел и една мечта - да продължат максимално напред."

"Не става въпрос само за възраст, а и за определен брой мачове, които си изиграл, които са довели до натрупване на определени качества и начина, по който се справяш в определени ситуации. Ясно е, че ние тепърва навлизаме в тези срещи, за доста от момчетата това е първо световно първенство. Така че, ние ще се опитваме да търсим максимума във всяка среща, защото веки мач ни предложи различни предизвикателства и различни ситуации, с които трябва да се справяме. Единственият начин да постигнем нещо в тази посока и да продължим напред е да запазим концентрация, да използваме своите качества и силни страни, които имаме, и да бъдем през цялото време фокусирани и максимално концентрирани."

"Не мога да посока едно конкретно нещо от спортно-техническа гледна точка, в което сме силни. За мен най-типичното нещо за един млад отбор, в който има талантливи играчи, е, че на моменти прави наистина хубави неща, след което следват някои необясними грешки понякога. Има пикове и спадове, което е типично за един млад отбор. Това, което смятам, че е плюс при нас е, че ние постепенно започнахме да придобиваме едно постоянство, което е една от основните ни цели, което вече е характерно за по-опитните отбори. Тоест да намалим тези амплитуди в представянето си. Ще се повторя, но ще кажа, че ни очаква един труден турнир и, за да успеем, трябва да се справяме и в трудните ситуации, защото това е единственият път към израстването и резултатите."

Алекс Грозданов: Надявам се да постигнем добър резултат, по-добър от тези на предишните световни първенства

"В интерес на истината няма конкретно поставени цели върху нас като щаб и мен като треньор от страна на федерацията. Искам да кажа още веднъж, че ние бяхме в едни оптимални условия за подготовка, за да може да вземем максимума от това, което искаме. В същото време няма този допълнителен стрес върху нас като очаквания и поставени конкретни цели в параметри. А колкото до моите лични цели и очаквания са да играем във всеки мач максимално добре. Естествено нашата цел е да се развиваме, но за всеки един отбор, който иска да бъде на високо ниво, трябва да търси резултата - сега, във всеки мач, във всяка ситуация. Така че, това е единствения път за израстване. Мисля, че във всички нас - треньорският щаб и състезателите, има това мислене, че трябва във всеки мач да се побеждава и да се взема максимума."

Снимки: Борислав Трошев