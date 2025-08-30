Алекс Грозданов: Надявам се да се представим по най-добрия начин и да зарадваме цяла България

Капитанът на мъжкия национален отбор на България Алекс Грозданов каза при заминаването на тима на летище "Васил Левски" за Световното първенство във Филипините, че се надявам да се представят по най-добрия начин и да зарадват цяла България. Ето още какво призна Грозданов пред медиите на летището:

"Заминаваме само с позитивни мисли. Направихме много добра подготовка, всичко се получаваше. Имаме още 10 дена в Япония, които да използваме по най-добрия начин и да се аклиматизираме с часовата разлика. И ще бъде доста интересно. Лека, тежка подготовка, тепърва предстои най-тежкото. Надявам се да се забавляваме в игрището. Да, първата част на подготовката беше повече физически и да изчистим някои елементи. Мисля, че всичко е по план."

"Наистина нямаме конкретни цели поставени, но това, което усещам от всички съотборници, включително и аз, всички сме амбициозни момчета и искаме най-доброто. Със сигурност първата стъпка е да излезем от групите и вече стъпка по стъпка напред ще видим до къде ще ни стигнат силите. Надявам се да се представим по най-добрия начин и да зарадваме цяла България."

"Още от миналото лято доста се сработихме. Тази година имаше да шлифоваме още неща, но това е спорт - винаги има нови неща, които се опитваме да прибавим. Смятам, че от Лигата на нациите до сега аз лично имам доста по-добра сработка със съотборниците си."

"Това, че сме победили два от съперниците си в Лигата на нациите, може да ни създаде само позитивна мисъл в нашите глави, но мач с мач няма. Особено германците ще бъдат с целия си състав, а словенците ще бъдат почти всички. Ще бъде интересно, но със сигурност отиваме с нагласата, че можем да ги победим. Надявам се и да се справим. Ще бъде трудно, още повече, че това е световно първенство, което има по-голяма тежест от Лигата на нациите. Всички отбори имаха време за почивка и подготовка и няма да бъде лесно. Ще бъде по-интересно и за гледане и като ниво на волейбола."

