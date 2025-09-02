Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мартин Божилов: Всичко е възможно, но съм убеден, че ще успеем да излезем от групата

Мартин Божилов: Всичко е възможно, но съм убеден, че ще успеем да излезем от групата

  • 2 сеп 2025 | 13:42
  • 233
  • 0

Опитното либеро Мартин Божилов, който до скоро бе част от националния отбор на България, но няма да играе на Световното първенство във Филипините, сподели пред камерата на Sportal.bg, че всичко е възможно на Мондиала, но е убеден, че нещата ще са положителни и ще тимът ще да излезе от групата.

Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио
Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

"Първо им пожелавам да бъдат здрави, защото това е най-важното. Аз съм убеден в техните възможности, защото знам колко труд и пот хвърлят в залата ежедневно. Със сигурност този труд, който полагат, ще им се отплати. Разбира се, групата е изключително тежка, отборите на Германия и Словения са доста добри, но мисля, че вече сме много близко до тях. Но както можем да станем първи в групата, така можем да станем и трети. Всичко е възможно, но аз съм убеден, че нещата ще са положителни и ще успеем да излезем от групата", каза Божилов пред Sportal.bg.

Аспарух Аспарухов: Бленджини промени доста от манталитета на отбора
Аспарух Аспарухов: Бленджини промени доста от манталитета на отбора
