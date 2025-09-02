Мартин Божилов: Всичко е възможно, но съм убеден, че ще успеем да излезем от групата

Опитното либеро Мартин Божилов, който до скоро бе част от националния отбор на България, но няма да играе на Световното първенство във Филипините, сподели пред камерата на Sportal.bg, че всичко е възможно на Мондиала, но е убеден, че нещата ще са положителни и ще тимът ще да излезе от групата.

"Първо им пожелавам да бъдат здрави, защото това е най-важното. Аз съм убеден в техните възможности, защото знам колко труд и пот хвърлят в залата ежедневно. Със сигурност този труд, който полагат, ще им се отплати. Разбира се, групата е изключително тежка, отборите на Германия и Словения са доста добри, но мисля, че вече сме много близко до тях. Но както можем да станем първи в групата, така можем да станем и трети. Всичко е възможно, но аз съм убеден, че нещата ще са положителни и ще успеем да излезем от групата", каза Божилов пред Sportal.bg.