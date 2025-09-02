Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Николай Пенчев: Пожелавам успех на националите на Световното

Николай Пенчев: Пожелавам успех на националите на Световното

  • 2 сеп 2025 | 13:56
  • 147
  • 0

Бившият национал Николай Пенчев пожела пред камерата на Sportal.bg успех националния отбор на България на предстоящото Световно първенство във Филипините.

Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио
Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

"През лятото успях да гледам всички мачове на България като един истински фен на волейбола и на националния отбор. Момчетата показаха наистина много добра игра на моменти. За жалост не успяхме да победим съперници, които са от нашия ранг и по-надолу, но пък се видяха доста хубави неща. Момчетата се влагат, горят на игрището, борят се за всяка победа, така че, се надявам да започнем добре, защото това е най-важното на световното първенство. От там нататък да натрупаме спокойствие и да успеем да покажем играта, която можем. Така че, пожелавам им успех, стискам палци и се надявам да направим едно доста силно и добро представяне", сподели Пенчев пред Sportal.bg.

Мартин Божилов: Всичко е възможно, но съм убеден, че ще успеем да излезем от групата
Мартин Божилов: Всичко е възможно, но съм убеден, че ще успеем да излезем от групата
Следвай ни:

Още от Волейбол

Владо Николов: Отидох на първа тренировка в Левски с екип на ЦСКА

Владо Николов: Отидох на първа тренировка в Левски с екип на ЦСКА

  • 1 сеп 2025 | 18:27
  • 3671
  • 1
Турция се затрудни, но отново победи Словения с 3:0

Турция се затрудни, но отново победи Словения с 3:0

  • 1 сеп 2025 | 18:17
  • 2043
  • 0
САЩ не даде шанс на Канада и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

САЩ не даде шанс на Канада и е на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 1 сеп 2025 | 18:03
  • 1994
  • 0
Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

Аржентина с исторически триумф на Мемориал "Хуберт Вагнер"

  • 1 сеп 2025 | 17:53
  • 1201
  • 0
Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

Българският национален отбор по волейбол проведе първа тренировка в Токио

  • 1 сеп 2025 | 17:48
  • 2463
  • 0
Иран с трета поредна световна титла за младежи

Иран с трета поредна световна титла за младежи

  • 1 сеп 2025 | 17:42
  • 2508
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

Наско Сираков: В Алкмаар за първи път ми се случи човек от друг щаб да ме поздрави заради феновете ни

  • 2 сеп 2025 | 12:11
  • 12644
  • 4
Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

Илиан Илиев: Ще играем с достойнство и чест в тази трудна група

  • 2 сеп 2025 | 12:20
  • 2920
  • 0
Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

Трансферният прозорец затвори, Манчестър Сити потвърди три сделки

  • 2 сеп 2025 | 01:00
  • 201010
  • 50
Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

Премиър лийг премина границата от 3 милиарда за нови играчи, Ливърпул счупи рекорда на Челси

  • 2 сеп 2025 | 11:04
  • 6898
  • 0
Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

Съдийската комисия призна за две грешки от началото на сезона

  • 2 сеп 2025 | 11:42
  • 7477
  • 0
Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

Испания срещу Италия и още интересни битки в седмия ден на ЕвроБаскет 2025

  • 2 сеп 2025 | 07:00
  • 2463
  • 0