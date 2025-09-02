Николай Пенчев: Пожелавам успех на националите на Световното

Бившият национал Николай Пенчев пожела пред камерата на Sportal.bg успех националния отбор на България на предстоящото Световно първенство във Филипините.

"През лятото успях да гледам всички мачове на България като един истински фен на волейбола и на националния отбор. Момчетата показаха наистина много добра игра на моменти. За жалост не успяхме да победим съперници, които са от нашия ранг и по-надолу, но пък се видяха доста хубави неща. Момчетата се влагат, горят на игрището, борят се за всяка победа, така че, се надявам да започнем добре, защото това е най-важното на световното първенство. От там нататък да натрупаме спокойствие и да успеем да покажем играта, която можем. Така че, пожелавам им успех, стискам палци и се надявам да направим едно доста силно и добро представяне", сподели Пенчев пред Sportal.bg.