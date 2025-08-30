Популярни
  Мони Николов: Надеждите ни са много по-големи от това само да се представим добре и да покажем добра игра

Мони Николов: Надеждите ни са много по-големи от това само да се представим добре и да покажем добра игра

  • 30 авг 2025 | 22:07
  • 570
  • 1

Разпределителят на мъжкия национален отбор на България Симеон Николов призна при заминаването на тима на летище "Васил Левски" за Световното първенство във Филипините, че надеждите им са много по-големи от това само да се представят добре и да покажат добра игра. Ето още какво коментира Мони Николов пред медиите на летището:

Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого
Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого

"Надеждите ни са много големи. Приятно е да сме заедно и, че точно тази група заминава за световното първенство. Надеждите ни са много по-големи от това само да се представим добре и да покажем добра игра. Да, усещам вдигнатата летва, но не да тежи, лично на мен ми помага и ме мотивира да надвиша очакванията. Не бих казал, че има нещо, което да ми тежи, даже напротив - помага."

Алекс Николов: Амбицията ни е безкрайна
Алекс Николов: Амбицията ни е безкрайна

"Готови сме и както се вика чакаме 4 месеца "да се източим до кръв" в тези три мача, а после се надяваме и за още. Така че, готови сме и аз чакам цял живот да играя на първото ми световно първенство за мъже. Нямам търпение да отида и да покажа най-доброто."

Алекс Грозданов: Надявам се да се представим по най-добрия начин и да зарадваме цяла България
Алекс Грозданов: Надявам се да се представим по най-добрия начин и да зарадваме цяла България

"Не знам дали е бонус или минус, че ги победихме (б.р. Германия и Словения) в VNL, предстои да разберем. Не мисля, че има чак такава голяма промяна в съставите от гледна точка на ниво. Разбира се, идват с някои звезди, но това нас не ни притеснява. Бих казал, че и ние сме напреднали доста от VNL."

Снимки: Борислав Трошев

