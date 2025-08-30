Мони Николов: Надеждите ни са много по-големи от това само да се представим добре и да покажем добра игра

Разпределителят на мъжкия национален отбор на България Симеон Николов призна при заминаването на тима на летище "Васил Левски" за Световното първенство във Филипините, че надеждите им са много по-големи от това само да се представят добре и да покажат добра игра. Ето още какво коментира Мони Николов пред медиите на летището:

Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого

"Надеждите ни са много големи. Приятно е да сме заедно и, че точно тази група заминава за световното първенство. Надеждите ни са много по-големи от това само да се представим добре и да покажем добра игра. Да, усещам вдигнатата летва, но не да тежи, лично на мен ми помага и ме мотивира да надвиша очакванията. Не бих казал, че има нещо, което да ми тежи, даже напротив - помага."

Алекс Николов: Амбицията ни е безкрайна

"Готови сме и както се вика чакаме 4 месеца "да се източим до кръв" в тези три мача, а после се надяваме и за още. Така че, готови сме и аз чакам цял живот да играя на първото ми световно първенство за мъже. Нямам търпение да отида и да покажа най-доброто."

Алекс Грозданов: Надявам се да се представим по най-добрия начин и да зарадваме цяла България

"Не знам дали е бонус или минус, че ги победихме (б.р. Германия и Словения) в VNL, предстои да разберем. Не мисля, че има чак такава голяма промяна в съставите от гледна точка на ниво. Разбира се, идват с някои звезди, но това нас не ни притеснява. Бих казал, че и ние сме напреднали доста от VNL."

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев