Алекс Николов: Амбицията ни е безкрайна

Звездата на мъжкия национален отбор на България Александър Николов заяви при заминаването на тима на летище "Васил Левски" за Световното първенство във Филипините, че амбицията им наистина е голяма, почти безкрайна. Ето още какво сподели Алекс Николов пред медиите на летището:

"От каквото има нужда отбора, това ще дам - тренирах и на двете позиции (б.р. посрещач и диагонал) по равно през този последен месец в Самоков. И смятам, че съм подготвен и за двете позиции и ще помогна до колкото мога. Аз съм "четворка" от малък, със сигурност там ми е по-комфортно, по-добри чисто игрови решения вземам, но прехода не е чак толкова голям, пак става въпрос за атака. Много подобни са нещата, просто е на друга позиция. Така че, за това малко време, което тренирах, успях да започна "да хващам нещата" и да имам някакви идеи."

"Амбицията ни наистина е голяма, почти безкрайна. Ние сме тук всеки ден да се доказваме като започнем от тренировки, на лагери, в приятелски мачове и накрая като завършим с мачовете на световното първенство. Лично аз тежест не усещам, смятам че и отборът. Отиваме заедно като един голям отбор, една голяма група, за да дадем всичко от себе си и да видим до къде ще ни стигнат силите."

"Не искам да бъда конкретен - борба във всеки мач. Както можем да бием всички, така можем да паднем от всички, както видяхме в Лигата на нациите. Никой отбор не е за подценяване, но страх нямаме от абсолютно никой, в това трябва да бъдат сигурни абсолютно всички българи. Точка по точка, мач по мач и така."

