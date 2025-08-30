Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов: Амбицията ни е безкрайна

Алекс Николов: Амбицията ни е безкрайна

  • 30 авг 2025 | 21:25
  • 792
  • 1

Звездата на мъжкия национален отбор на България Александър Николов заяви при заминаването на тима на летище "Васил Левски" за Световното първенство във Филипините, че амбицията им наистина е голяма, почти безкрайна. Ето още какво сподели Алекс Николов пред медиите на летището:

Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого
Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого

"От каквото има нужда отбора, това ще дам - тренирах и на двете позиции (б.р. посрещач и диагонал) по равно през този последен месец в Самоков. И смятам, че съм подготвен и за двете позиции и ще помогна до колкото мога. Аз съм "четворка" от малък, със сигурност там ми е по-комфортно, по-добри чисто игрови решения вземам, но прехода не е чак толкова голям, пак става въпрос за атака. Много подобни са нещата, просто е на друга позиция. Така че, за това малко време, което тренирах, успях да започна "да хващам нещата" и да имам някакви идеи."

Без изненади в състава на България за Световното
Без изненади в състава на България за Световното

"Амбицията ни наистина е голяма, почти безкрайна. Ние сме тук всеки ден да се доказваме като започнем от тренировки, на лагери, в приятелски мачове и накрая като завършим с мачовете на световното първенство. Лично аз тежест не усещам, смятам че и отборът. Отиваме заедно като един голям отбор, една голяма група, за да дадем всичко от себе си и да видим до къде ще ни стигнат силите."

Алекс Грозданов: Надявам се да постигнем добър резултат, по-добър от тези на предишните световни първенства
Алекс Грозданов: Надявам се да постигнем добър резултат, по-добър от тези на предишните световни първенства

"Не искам да бъда конкретен - борба във всеки мач. Както можем да бием всички, така можем да паднем от всички, както видяхме в Лигата на нациите. Никой отбор не е за подценяване, но страх нямаме от абсолютно никой, в това трябва да бъдат сигурни абсолютно всички българи. Точка по точка, мач по мач и така."

Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

Още от Волейбол

Алекс Грозданов: Надявам се да се представим по най-добрия начин и да зарадваме цяла България

Алекс Грозданов: Надявам се да се представим по най-добрия начин и да зарадваме цяла България

  • 30 авг 2025 | 21:51
  • 419
  • 1
Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого

Джанлоренцо Бленджини: Не трябва да се страхуваме от никого, но и не трябва да подценяваме никого

  • 30 авг 2025 | 20:55
  • 2459
  • 2
Полша на 1/4-финал след изключителна драма срещу Белгия

Полша на 1/4-финал след изключителна драма срещу Белгия

  • 30 авг 2025 | 19:12
  • 1493
  • 0
България U21 срещу Украйна за 9-ото място на Мондиала

България U21 срещу Украйна за 9-ото място на Мондиала

  • 30 авг 2025 | 18:03
  • 788
  • 1
Италия безпроблемно на 1/4-финал на Мондиал 2025

Италия безпроблемно на 1/4-финал на Мондиал 2025

  • 30 авг 2025 | 14:46
  • 1375
  • 0
Германия с лесна победа над Нидерландия на турнира в Торино

Германия с лесна победа над Нидерландия на турнира в Торино

  • 30 авг 2025 | 14:13
  • 1116
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

Славия 2:2 ЦСКА, Кошмара с дебютен гол

  • 30 авг 2025 | 22:13
  • 109498
  • 368
Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

Реал Мадрид 0:0 Майорка, отмениха гол на Мбапе

  • 30 авг 2025 | 22:32
  • 4118
  • 9
Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

Левски обяви очаквания трансфер на алжирския халф

  • 30 авг 2025 | 18:23
  • 32836
  • 56
Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

Локомотив (Пд) превзе “Коритото” и оглави efbet Лига, фамозен гол беляза мача

  • 30 авг 2025 | 20:53
  • 20112
  • 41
Три "двойки" в четири мача

Три "двойки" в четири мача

  • 30 авг 2025 | 21:00
  • 22368
  • 13
Ден 4 на ЕвроБаскет: Играят се три мача

Ден 4 на ЕвроБаскет: Играят се три мача

  • 30 авг 2025 | 21:43
  • 14415
  • 5