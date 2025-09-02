Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Теодор Тодоров: Пожелавам на момчетата да направят възможно най-добро класиране на Световното

Теодор Тодоров: Пожелавам на момчетата да направят възможно най-добро класиране на Световното

  • 2 сеп 2025 | 14:06
  • 84
  • 0

Опитният център и бивш национал Теодор Тодоров пожела пред камерата на Sportal.bg момчетата от националния отбор на България да направят възможно най-добро класиране на предстоящото Световно първенство във Филипините.

"Като цяло това лято имах малко повече време и изгледах няколко мача на националния отбор. Направиха ми добро впечатление, има добри момчета с огромен хъс и желание за победа. Пожелавам им първо да са живи и здрави и да направят възможно най-добро класиране. Дай Боже, да се върнат и с медали, пожелавам им го искрено от все сърце", каза Тодоров пред Sportal.bg.

Снимки: Борислав Трошев

