Теодор Тодоров: ЦСКА винаги гони високи цели

Волейболният отбор на ЦСКА стартира официално подготовката си за новия сезон в efbet Супер Волей.

Бившият национал Теодор Тодоров се завръща в родния си клуб и отново ще облече "червената" фланелка.

"За мен е чест да се върна у дома. Дай Боже, наистина да сме силен състав. За чужденците нямам толкова големи наблюдения над тях. Но като включим хора като Божилов и Пенчев, които са се доказали през годините в България и чужбина, успеем ли да съградим хубав колектив и да се задържим здрави, се надявам на едно хубаво бъдеще. ЦСКА винаги гони високи цели, винаги се стреми да е максимално напред в класирането, да се печели, така че, това е чест и отговорност", призна Тодоров специално пред екипа на Sportal.bg.

"Къде ще бъдем в класирането, ще видим след като започне първенството. Пак казвам не познавам добре нашите чужденци, не съм запознат и със селекцията на другите отбори. Факт е, че ще има една идея отстъпване в нивото на първенството спрямо това какво се случи в селекцията на Нефтохимик и това, че много от момчетата на Левски заминаха в чужбина. Много от младите момчета заминаха за чужбина и това е един признак за леко отстъпване назад, но е факт, че пак ще има много изравнени отбори", каза още бившият национал.

Снимки: Борислав Трошев