Чужденците в ЦСКА пред Sportal.bg: Ще станем шампиони на България!

  • 1 сеп 2025 | 12:50
Волейболният отбор на ЦСКА за мъже стартира днес официално подготовката си за новия сезон.

"Червените" стартираха подготовката си с общо физическа подготовка в Борисовата градина, пред екипа на Sportal.bg.

Старши треньорът на “червените” Александър Попов ще разчита през този сезон на трима чужденци.

Нови попълнение на ЦСКА са испанският разпределител Висенте Монфорд Миная (183 см, 37 години), който през миналия сезон е играл във Валенсия (Испания), австралийският диагонал Хеймиш Хейзълдън. (204 см, 29 години), който през миналия сезон е играл за Арис, Солун (Гърция), и иранският посрещач Мохамадреза Беик (197 см, 25 години), който бе състезател на катарския Кадшия.

“Здравейте, моето име е Висенте. Аз съм от Испания, Валенсия. Ще играя за ЦСКА (София) в шампионата на България”, каза испанският разпределител Висенте Монфорд Миная специално пред Sportal.bg.

“Здравейте! Моето име е Хеймиш Хейзълдън. Аз ще играя на позицията диагонал в ЦСКА. Ние ще станем шампиони на България!”, заяви австралиецът Хеймиш Хейзълдън специално пред Sportal.bg.

“Здравейте! Аз съм Мохамадреза Беик. Аз съм от Иран. Играя на позицията посрещач. Ще играя за ЦСКА. Ние ще станем шампиони през този сезон”, категоричен бе иранецът Мохамадреза Беик специално пред Sportal.bg.

Снимки: Борислав Трошев

