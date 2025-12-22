Наполи и Болоня определят носителя на Суперкупата на Италия

Тази вечер отборите на Наполи и Болоня ще се изправят един срещу друг на финала за Суперкупата на Италия. Срещата ще се изиграе на стадион стадион "Ал-Авал Парк" в Рияд, Саудитска Арабия. Неаполитанците ще се опитат да завоюват това отличие за трети път в историята си в шестия си финал, докато за Болоня това е първи подобен финал и "рособлу" се надяват да вдигнат трофея за пръв път в историята си. Битката ще бъде ръководена от италианския рефер Андреа Коломбо, който ще следи за спазването на правилата в този важен сблъсък за трофея.

Може да се каже, че това е донякъде изненадващ финал, тъй като и двата тима бяха смятани за аутсайдери в своите полуфинални сблъсъци. Наполи обаче надви Милан с 2:0, докато Болоня подхлъзна Интер, побеждавайки го след изпълнение на дузпи.

В последните пет сблъсъка между двата отбора, Болоня има лек превес с две победи, две равенства и само една загуба срещу Наполи. Последната среща между тях се състоя на 9 ноември 2025 г. в Серия "А", когато Болоня спечели с 2:0 като домакин. Интересно е, че в последните им пет мача, Наполи е отбелязал само 4 гола, докато Болоня е вкарал 5. Всички срещи между двата тима през последните години са били в рамките на италианското първенство.

Наполи идва с променливи резултати в последните си пет мача, с две победи, две загуби и едно равенство. Неаполитанците победиха Милан с 2:0 в полуфинала на Суперкупата на Италия (на 18.12.2025), но преди това загубиха от Удинезе с 0:1 в Серия "А" (на 14.12.2025) и от Бенфика с 0:2 в Шампионската лига (на 10.12.2025). По-рано те победиха Ювентус с 2:1 (на 07.12.2025) и завършиха наравно 1:1 с Каляри за Купата на Италия (на 03.12.2025).



Болоня също показва непостоянна форма с една победа, две равенства и две загуби в последните си пет мача. Те завършиха 1:1 с Интер в полуфинала на Суперкупата на Италия (и победиха с дузпи на 19.12.2025), загубиха от Ювентус с 0:1 в Серия А (на 14.12.2025), но победиха Селта с 2:1 в Лига Европа (на 11.12.2025). Преди това завършиха 1:1 с Лацио (на 07.12.2025) и победиха Парма с 2:1 за Купата на Италия (на 04.12.2025).

Антонио Конте направи някои промени за полуфинала в четвъртък, като даде почивка на титулярите Алесандро Буонджорно и Сам Бюкема. Сега не е сигурно дали двамата ще се завърнат в състава на Наполи за финала.

Най-големите проблеми за "партенопеите" обаче са в халфовата линая. Въпреки че Станислав Лоботка се завърна миналата седмица, Кевин Де Бройне, Франк Ангиса и Били Гилмор все още не са на разположение. В атака обаче има повече положителни новини, тъй като Ромелу Лукаку беше на пейката срещу Милан, след като прекара четири месеца извън игра, което даде на Конте още опции в атака.

Болоня ще бъде без Ремо Фройлер и първия вратар Лукаш Скорупски, които оглавяват списъка с отсъстващи на „рособлу“, докато Федерико Бернардески беше принуден да отсъства по време на полуфинала в петък поради контузия на ключицата и също не е на разположение. Винченцо Италиано има допълнителни притеснения в защита, като Николо Казале е отпадна от сметките, а Джон Лукуми и Мартин Витик все още не са в оптимална форма преди финала.

