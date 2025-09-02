Мартин Божилов: Надявам се през тази година да успеем да спечелим нещо

Волейболният отбор на ЦСКА стартира официално подготовката си за новия сезон в efbet Супер Волей.

Опитното либеро Мартин Божилов, който игра силно през този сезон за националния отбор на България в Лигата на нациите, остава при "червените" и отново ще бъде един от лидерите на тима.

"Разбира се, започваме с позитивно настроение, с желание за работа и най-вече за успешна и здрава спортна година. Със сигурност щом е направена такава селекция, би трябвало отборът да гони победи. Все пак, ЦСКА винаги играе за купи и титли. Надявам се през тази година да успеем да спечелим нещо", каза Божилов специално пред екипа на Sportal.bg.

Снимки: Борислав Трошев