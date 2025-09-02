Николай Пенчев: Надявам се да започнем по най-добрия начин сезона

Волейболният отбор на ЦСКА стартира официално подготовката си за новия сезон в efbet Супер Волей.

Бившият национал Николай Пенчев остава за втори пореден сезон при "червените" и отново ще бъде един от основните играчи на тима.

"Първо, радвам се, че отново се договорихме с ЦСКА и оставам в България. За мен е истинско удоволствие да играя в България пред родна публика. Целите на ЦСКА винаги са високи. Надявам се да направим една добра подготовка преди началото на сезона, да сме здрави и да започнем по най-добрия начин сезона", сподели Пенчев специално пред екипа на Sportal.bg.

"Надявам се да вземем нещо през този сезон. Както виждате доста отбори направиха големи промени със състезатели, има доста раздвижване по отборите. Започва нов сезон с нови очаквания, с нови емоции. Надявам се за нас да се развие по-добре сезона от предния", допълни още бившият национал.

"Ще бъде доста интересно за всички. Матей Казийски е едно доказано име във волейбола, не само в България, а и в целия свят. Така че, за мен ще бъде изключително удоволствие, ако имам възможността да играя отново срещу него", каза Пенчев относно завръщането на звездата в България с екипа на вицешампиона Локомотив Авиа.

Снимки: Борислав Трошев