  Волейбол
  2. Волейбол
  Николай Пенчев: Надявам се да започнем по най-добрия начин сезона

Николай Пенчев: Надявам се да започнем по най-добрия начин сезона

  • 2 сеп 2025 | 15:28
  • 261
  • 0

Волейболният отбор на ЦСКА стартира официално подготовката си за новия сезон в efbet Супер Волей.

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

Бившият национал Николай Пенчев остава за втори пореден сезон при "червените" и отново ще бъде един от основните играчи на тима.

Чужденците в ЦСКА пред Sportal.bg: Ще станем шампиони на България!
Чужденците в ЦСКА пред Sportal.bg: Ще станем шампиони на България!

"Първо, радвам се, че отново се договорихме с ЦСКА и оставам в България. За мен е истинско удоволствие да играя в България пред родна публика. Целите на ЦСКА винаги са високи. Надявам се да направим една добра подготовка преди началото на сезона, да сме здрави и да започнем по най-добрия начин сезона", сподели Пенчев специално пред екипа на Sportal.bg.

Легендата Ивайло Стефанов започва нов сезон с ЦСКА на 52 години
Легендата Ивайло Стефанов започва нов сезон с ЦСКА на 52 години

"Надявам се да вземем нещо през този сезон. Както виждате доста отбори направиха големи промени със състезатели, има доста раздвижване по отборите. Започва нов сезон с нови очаквания, с нови емоции. Надявам се за нас да се развие по-добре сезона от предния", допълни още бившият национал.

Мартин Божилов: Надявам се през тази година да успеем да спечелим нещо
Мартин Божилов: Надявам се през тази година да успеем да спечелим нещо

"Ще бъде доста интересно за всички. Матей Казийски е едно доказано име във волейбола, не само в България, а и в целия свят. Така че, за мен ще бъде изключително удоволствие, ако имам възможността да играя отново срещу него", каза Пенчев относно завръщането на звездата в България с екипа на вицешампиона Локомотив Авиа.

Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа
Матей Казийски подписа договор с Локомотив Авиа
 Николай Пенчев: Пожелавам успех на националите на Световното
Николай Пенчев: Пожелавам успех на националите на Световното
Следвай ни:

Снимки: Борислав Трошев

