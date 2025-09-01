Легендата Ивайло Стефанов започва нов сезон с ЦСКА на 52 години

Легендарният български волейболист Ивайло Стефанов започва нов сезон с ЦСКА.

52-годишният универсален волейболист отново ще бъде играещ помощник треньор на “червените”.

Универсалният волейболист, който е играл на всички позиции във волейбол освен като разпределител, ще бъде картотекиран от ЦСКА за новия сезон в efbet Супер Волей, научи Sportal.bg.

Бившият национал, който е световен шампион за младежи с България от Кайро 1991 година, е ръководител и на ДЮШ на ЦСКА, но ще продължи да помага и на мъжкия тим.

ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

“Ивайло Стефанов ще е моят играещ помощник треньор в ЦСКА. Той ще бъде картотекиран за новия сезон в Националната волейболна лига и ще помага, когато се налага”, заяви старши треньорът на ЦСКА Александър Попов специално пред Sportal.bg.

Чужденците в ЦСКА пред Sportal.bg: Ще станем шампиони на България!

През изминалия сезон бившият волейболист на Левски Сиконко, Донаукрафт, Виена (Австрия), Арчелик, Истанбул (Турция), Халкбанк, Анкара (Турция) и Ястрежебски Венгел, Ястжембие-Здруй (Полша) се появи в игра само в един двубой - при загубата като гост на ЦСКА от Дея спорт в Бургас с 1:3, който се игра на 6 декември 2024 година.