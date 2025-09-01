Популярни
ЦСКА стартира подготовка за новия сезон с трима нови чужденци и големи амбиции

  • 1 сеп 2025 | 11:45
  • 1003
  • 0

Волейболният отбор на ЦСКА за мъже стартира днес официално подготовката си за новия сезон.

"Червените" стартираха подготовката си с общо физическа подготовка в Борисовата градина, пред екипа на Sportal.bg.

Старши треньорът на “червените” Александър Попов ще разчита през този сезон на трима чужденци.

Нови попълнение на ЦСКА са испанският разпределител Висенте Монфорд Миная (183 см, 37 години), който през миналия сезон е играл във Валенсия (Испания), австралийският диагонал Хамиш Хейзълдън. (204 см, 29 години), който през миналия сезон е играл за Арис, Солун (Гърция), и иранският посрещач Мохамадреза Беик (197 см, 25 години), който бе състезател на катарския Кадшия.

За новия сезон ЦСКА привлече и бившият национал - централният блокировач Теодор Тодоров (208 см, 36 години).

Либерото Мартин Божилов (190 см, 37 години), който игра силно през този сезон за националния отбор на България в Лигата на нациите, също остава в ЦСКА.

Бившият национал Николай Пенчев за втори пореден сезон ще играе за ЦСКА.

Състав на ЦСКА за новия сезон в efbet Супер Волей:

Разпределители:

Висенте Монфорд Миная

Никола Великов

Диагонали:

Хамиш Хейзълдън

Алексанъдр Манушев

Деян Маринов

Посрещачи:

Николай Пенчев

Мохамадреза Беик

Християн Великов

Захари Згуров

Кристиян Андреев

Мартин Павлов

Ивайло Стефанов

Централни блокировачи:

Теодор Тодоров

Тодор Костов

Красимир Митев

Стойко Ненчев

Либеро:

Мартин Божилов

Даниел Тихолов

Старши треньор: Александър Попов

Помощник треньор: Ивайло Стефанов

Снимки: Борислав Трошев

